貿協在展區內設美食攤位　提供觀展者與參展商最便利選擇

▲紅豆食府的一般便當120元，商務便當160元。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會在台北經營的三個展館，每場3到4天的展出，觀展人數從1萬多人到最大的電腦展8.65萬人，加上參展商與工作人員，餐飲需求非常龐大，一到中午館內外餐廳擠滿排隊人潮，貿協為提高便利性與選擇性，在展區內也設置美食攤位。

今(22)日在南港一館的電子產業科技展，知名美食品牌紅豆食府與中一排骨設有固定攤位，各提供20多種，包括素食的便當選擇，另外有三輛行動餐車販售甜甜圈、飲料與炸雞等輕食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲行動餐車銷售飲料或輕食。（圖／記者張佩芬攝）

過去參展商與觀展民眾，用餐時間要到展區外的館內餐廳與便利商店購餐，或館外的餐廳用餐，現在不用走出展區，就可以買到便當或輕食，充分掌握利用展區內的時間做參觀、銷售或採購。

貿協展覽部門高階主管指出，展區內美食攤位主要設在南港一館與二館，貿協自辦的展覽都允許設攤，非自辦活動要看主辦單位意願，與美食供應商簽有年約，按次收費。

也有參展大廠會在自己的展館內叫來胖卡，提供客戶輕食與飲料，但須事先獲得主辦單位同意，另外像提供爆米花或雞蛋糕等的也有，就看參展商規劃，也讓展場在下午茶時段，呈現輕鬆的交流時光。