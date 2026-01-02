萬泰物流通過ISO 27001：2022改版認證　全面升級資訊安全治理

▲萬泰物流白竹蘭總經理(右)代表公司領證，右為法標國際驗證公司韓世昌副總。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著全球數位化快速發展，企業所面臨的資訊安全風險日益多元且複雜，資安已不再僅是技術層面的管理議題，而是攸關營運穩定、跨國合規與企業治理的關鍵管理課題，萬泰物流供應鏈公司近日順利完成ISO 27001：2022 資訊安全管理系統(ISMS)改版驗證，正式升級至最新國際標準，展現集團在資訊安全治理、風險控管與制度化管理上的成熟度。

本次改版認證由AFNOR INTERNATIONAL執行驗證，並取得Certificate of Registration No.：TTI24179-00授證儀式由驗證單位頒授證書予萬泰物流總經理白竹蘭，象徵公司管理層對資訊安全治理與制度落實的高度重視與承諾。

因應ISO 27001：2022 新版標準要求，萬泰物流針對既有資訊安全架構、管理流程與控制措施進行系統性盤點與優化，並將資訊安全管理制度與既有ISO 27001及AEO(安全認證優質企業)管理體系進行整合，進一步形塑以治理為核心、風險導向的資訊安全管理架構。

▲萬泰物流資訊部團隊與法標國際代表出席授證典禮。（圖／萬泰提供）

萬泰物流指出，資訊安全已被正式納入集團營運風險控管、跨國合規要求與管理層決策穩定度的重要一環。透過制度化流程設計，將關鍵作業與風險應變機制納入標準作業規範，有效降低過往仰賴個人經驗與即時反應的管理模式，使資訊安全與 IT 營運能在可預期、可控的框架下穩定運作。

在制度化管理架構下，萬泰物流亦同步強化系統分工與權責界定，確保系統架構清楚、責任歸屬明確，並使 IT 作業具備可交接、可追溯與可累積經驗的特性，進一步降低人員異動對營運所造成的影響，提升整體組織的穩定度與持續營運能力。

在資訊安全策略層面，萬泰物流強調，資安管理的核心目標並非追求「零漏洞」，而是建立一套具備可預期性、可控性與組織韌性的防護機制，以確保營運不中斷ISO 27001：2022所強調的PDCA(Plan-Do-Check-Act)管理循環，正是支撐此一治理思維的重要基礎，協助企業持續檢視風險、調整控管措施，並隨營運環境變化不斷精進。

萬泰物流進一步表示，資訊安全並非單一部門的責任，而是橫跨管理層與全體同仁的共同任務。集團透過制度建置、教育訓練與內部稽核機制，持續深化組織整體的資安意識與應變能力。未來，萬泰物流集團將持續精進資訊安全治理與管理能力，因應新興風險與國際趨勢，穩健提升整體競爭力，朝向永續發展的長期目標邁進。