貨櫃船公司減班足夠穩住運價　SCFI今日上漲7.11%

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場美國線在減班足夠情況下，本月15日的運價順利調漲，雖然馬士基線上運價每大箱(40呎櫃)較同業低廉逾3百美元，美東也有非海運聯盟船提供的低2百美元運價，但因平均裝載率已逾九成，市場運價穩定，今(24)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲93.14點，漲幅7.11%，指數來到1310.32點。

今日SCFI上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1246美元，上漲101美元，漲幅8.82%；地中海線每箱1764元，上漲151美元，漲幅9.36%，美西每大箱2153美元，上漲217美元，漲幅11.21%，美東每大箱3032美元，上漲217美元，漲幅6.27%。

波斯灣線每箱運價1423美元，上漲175美元，漲幅14.02%，南美線(桑托斯)每箱運價2619美元，下跌39美元，跌幅1.47%；東南亞線(新加坡)每箱運價466美元，上漲17美元，漲幅3.79%。

德魯里本周四公布的貨櫃運價(WCI)指數上漲3%，至每大箱1746美元。該機構指出，船公司計劃在11月1日和11月15日續推基本運價調升(GRI)，以確保在當前運價上漲的條件完全消失之前獲得更高的運費收入。Drewry's Container Forecaster預計，未來幾個季度供需平衡將減弱，這將導致現貨市場運價收縮。