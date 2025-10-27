ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

全球AI浪潮推升高頻寬記憶體（HBM）需求，正持續在半導體產業鏈掀起「外溢效應」。根據外媒《wccftech》報導，這股HBM熱潮正導致晶圓代工產能吃緊，不僅擠壓智慧手機用SoC常見的DRAM產能（如DDR5、LPDDR5X），也讓交期大幅延長，聯發科（2454）可能成為首批受波及的大型SoC設計公司。

報導指出，目前LPDDR5X的交貨週期已從原先的短期拉長至26至39週，代表現在下單最快也要等到2026年年中才能出貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

HBM的高需求正從兩個層面衝擊智慧型手機晶片供應：一是擠壓DDR5產能，導致交期明顯延長；二是HBM晶片本身晶粒面積比一般DRAM大出35%至45%，進一步壓縮可用晶圓投片空間，使整體產能更緊俏。

業界分析，這對聯發科財報將產生實質壓力。特別是該公司正準備導入台積電2奈米製程，而根據市場傳出訊息，每片2奈米晶圓報價高達3萬美元，成本負擔相當沉重。預估2025年第四季起，聯發科毛利率將面臨明顯下滑，若原物料與代工成本持續攀升，調漲晶片售價恐成唯一選項。

相較之下，高通（Qualcomm）產品原本定價較高，具備吸收部分成本壓力的空間，因此受衝擊程度預期較小。

報導也指出，聯發科與高通目前短期內不太可能轉向三星晶圓代工（Samsung Foundry），因為雙方2026年產品的設計已完成定版（tape-out）。因此，三星的2奈米GAA製程預料要到2027年才會迎來顯著的新訂單。

值得注意的是，記憶體價格上漲已開始影響智慧手機品牌端。日前，小米總裁就曾公開提及，記憶體成本攀升是Redmi K90系列價格調漲的主因之一，顯示AI應用帶來的成本壓力正逐步滲透至終端市場。

關鍵字： 聯發科

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【延長禁運10天】卓榮泰：從嚴防範非洲豬瘟潛伏期

推薦閱讀

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

今年5-6月期統一發票兌獎預計下周三（11月5日）到期，財政部今（27）日統計，百萬元以上大獎還有9人沒現身領錢，其中有3張千萬特別獎等無幸運兒兌領，消費金額最低只花20元買飲料就中獎，財政部呼籲中獎人把握時間，以免和財身爺擦身而過。

2025-10-27 12:45
國民ETF寶座換人！　0050受益人超車00878

國民ETF寶座換人！　0050受益人超車00878

市值型ETF持續火熱，0050投資人數於超越護國神山台積電（2330）後，10/23當周突破170萬名，再超越國泰永續高股息（00878），成為全市場投資人數最多的ETF。

2025-10-27 11:49
HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

全球AI浪潮推升高頻寬記憶體（HBM）需求，正持續在半導體產業鏈掀起「外溢效應」。根據外媒《wccftech》報導，這股HBM熱潮正導致晶圓代工產能吃緊，不僅擠壓智慧手機用SoC常見的DRAM產能（如DDR5、LPDDR5X），也讓交期大幅延長，聯發科（2454）可能成為首批受波及的大型SoC設計公司。

2025-10-27 11:43
漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

餐飲業者不主動開立發票麻煩大！中區國稅局雲林分局透露，今年8月底4度查獲轄區內某簡餐店漏開發票，9月處停業14日處分，該餐廳已列入黑名單，若再發生類似事件，將會被罰3個月以上，最長不到6個月的停業處分。

2025-10-27 11:01
併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

三商壽（2867）出售一事，上周已有初步結果，由玉山金控（2884）、中信金控出價後，外傳玉山金以總金額約480億元，每股換股落8～8.2元之間，成功拿下，今（27）日三商壽、三商投控（2905）同步跳空漲停開出，而玉山金重挫8%，跌至29.9元，成交量爆出10萬張。

2025-10-27 09:56
記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

美中關係有望緩和，資金回流電子股，記憶體族群率先回神，力積電（6770）今（27）日開盤20分鐘爆12萬張交易量居成交王，大漲近9%；旺宏（2337）、南亞科（2408）雙雙亮燈，華邦電（2344）也湧入2.4萬張成交量漲逾8%，皆躋身成交前十名。

2025-10-27 09:50
IEAT與瑞士中小企業協會簽合作MOU　台瑞預計明年初簽空運直航

IEAT與瑞士中小企業協會簽合作MOU　台瑞預計明年初簽空運直航

台北市進出口公會(IEAT)於本月23日由副理事長歐洲委員會主任委員許介立率團前往瑞士蘇黎世，與瑞士中小企業協會(KMU SWISS) CEO Armin Baumann簽署合作備忘錄，成為台灣唯一且是首個與瑞士工商組織締盟的單位，刷新台瑞工商組織聯盟新紀錄，開啟經貿合作交流新篇章，並獲台瑞雙邊政府的高度重視，預計於明年1月簽署空運直航協議。

2025-10-27 13:13
集保結算所「私募商品查詢專區」上線　打造私募市場新氣象

集保結算所「私募商品查詢專區」上線　打造私募市場新氣象

為呼應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，提升臺灣私募市場的資訊透明度與交易效率，集保結算所於今（27）日推出「私募商品查詢專區」，該專區整合了投信事業發行的私募證券投資信託基金，以及投信事業轉投資子公司擔任普通合夥人之私募股權基金等資訊，便利合格投資人一站式查詢。

2025-10-27 10:46
快訊／台股大漲664點衝28196破紀錄　台積電漲50元平天價

快訊／台股大漲664點衝28196破紀錄　台積電漲50元平天價

受到美國通膨數據比預期緩和，加上企業財報創佳績等消息影響，台股今（27）日開盤不到2分鐘大漲664.17點，衝28196.33點；台積電（2330）漲50元重新追平1500元歷史天價。

2025-10-27 09:04
日股首度衝破5萬點　川習會刺激樂觀情緒

日股首度衝破5萬點　川習會刺激樂觀情緒

受到美國總統川普和中國國家主席習近平本周有望在韓國會晤消息影響，日本股市今（27）日開盤勁揚798.37點或1.62%，報50098.02點。

2025-10-27 08:35

讀者迴響

熱門新聞

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

快訊／台股大漲664點衝28196破紀錄　台積電漲50元平天價

中美達成框架協議　明年若紅海不復航貨櫃船運業績有望與今年相當

刮刮樂另類通膨！台彩策略變動　入手「低消」加倍拉至200元

黃金將崩盤？恐跌破4000美元至「這價位」

漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

萬海1.3萬箱大船在珠江發生碰撞事件　對方船隻沉沒傳南沙碼頭封閉

債蛙新歡！短債ETF受益人創高衝破4萬　群益00985B成長最快　首配5.74% 吸睛

普發1萬ATM備戰　超商量販百貨指定據點支援領錢

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

快訊／快加油！明起汽油漲0.5元　柴油漲0.6元

應徵工程師月薪37K！網見薪資條「安全津貼」狂勸退

500億資金湧入主動 ETF　清流君：高報酬率背後藏1隱憂

日股首度衝破5萬點　川習會刺激樂觀情緒

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366