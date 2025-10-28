金管會放寬保險業資金投入公建　資金量達1.63兆

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為引導保險業資金投入國內公共建設與實體產業，金管會修正發布「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」及相關解釋令，專案運用投資上限由資金10%提高至15%，預估可增加約1.63兆保險資金額度挹注國內投資。

為增加保險業資金應用彈性，金管會修法開放直接或透過國內私募股權基金、創投事業投資政府核定之基礎建設，資金可投入民間興建之物流中心、再生水廠、海水淡化廠等有利國家發展之建設，為國家發展注入長期穩定資金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，納入「促進民間參與公共建設法」及其他法令辦理之投資案，以透過公私協力推動重大建設；同時，放寬保險業投資社團法人組織型態之社會福利事業適用範圍，由現行長照機構擴大至包括醫療、育幼、養老等領域在內之全部社會福利事業。

考量各家保險業者實際投資情形，增加保險業資金配置於國內專案運用、公共及社會福利事業之彈性，將專案運用投資上限由資金10%提高至15%，預估可增加1.63兆元以上保險資金額度挹注國內投資。

為引導保險業資金投入實體產業及重要公共建設，放寬保險業辦理專案運用及公共投資備查案件之門檻金額，基礎建設及公共投資、促參案件及其他被投資對象之備查金額分別倍增至10億元、20億元及1億元，以簡化行政程序，加快保險業投資時程。