日本No.1商務通訊軟體 ! LINE WORKS助台灣企業升級高效溝通力

▲LINE WORKS將日本成熟的商務解決方案正式帶進台灣！（圖／翻攝自官網，下同）

在推動亞太經濟整合的大背景下，台灣與日本、韓國的產業鏈合作正進入新階段，溝通速度決定競爭力的時代，讓訊息傳遞更高效、安全，將成為跨域合作的關鍵。來自日本的商務通訊服務LINE WORKS，不僅在日本創下連續8年市佔第一的驚人紀錄，近期更迎來創業10週年里程碑，年度經常性收益突破160億日圓，除了在日本深受企業信賴外，韓國市場也廣泛導入，成為眾多企業營運的重要基礎設施，如今，LINE WORKS將日本成熟的SaaS商務解決方案正式帶進台灣，協助企業邁向高效、安全的數位化溝通時代。

許多台灣企業習慣以個人通訊軟體處理公務，雖然方便，但在資訊安全、權限管理與資料保存上都潛藏風險，隨著混合辦公與遠端協作成為常態，市場迫切需要一款既能延續熟悉介面，又兼具企業級安全與管理功能新方法，LINE WORKS正是在這樣的需求下誕生，讓員工與客戶之間的即時溝通更順暢，同時讓企業的資料更安全。

LINE WORKS是目前唯一能直接連結台灣超過90%使用率的通訊軟體LINE的企業聊天服務。企業導入LINE WORKS後，員工無需使用個人LINE，就能透過LINE WORKS與客戶的LINE帳號聯繫，進行銷售或客服互動，不僅維護員工隱私，也能將訊息紀錄與客戶資料安全地保存為公司的營運資產，實現更高效率又更安全的商務溝通環境。

▲LINE WORKS在日本創下連續8年市佔第一。

LINE WORKS是承襲LINE的便利性，同時具備業務所需的可一覽待辦業務的主頁、佈告欄、每日上傳管理任務、通訊錄同步訊息與郵件、隨時可存取的雲端Drive、確認同仁每日行程的行事曆、問券、郵件、Admin後台權限控管等商務管理功能，這些設計讓團隊能即時協作、任務透明、資料集中管理，不再需要頻繁切換多個平台，基於強大的安全架構，成為兼具熟悉操作與專業管理兩大優勢的商務通訊解決方案。

台灣地震頻繁，企業最擔心的就是災害發生時的應變能力，這部分LINE WORKS在營運持續計畫（BCP）方面特別實用，當發生緊急狀況時，主管可以快速確認每位員工的安全狀況，還能立即發送緊急公告，在資安方面更是嚴格把關，不僅獲得國際資安管理系統認證，還有專業團隊24小時全年無休監控，讓企業用得安心又放心。

▲LINE WORKS是承襲LINE的便利性，同時具備業務所需的各種商務功能的商務通訊。

隨著創業滿10週年，LINE WORKS正以全新姿態邁向下一個里程碑。今年6月於日本舉辦的「LINE WORKS DAY 2025」大會上，展示多項創新應用，包括文件自動化服務「LINE WORKS PaperOn」、以及運用AI技術的「企業代表電話AI服務」，展現企業溝通智慧化的全新願景，未來，LINE WORKS將持續結合NAVER Cloud雲端技術，打造更智慧、安全、效率的工作環境，面對人口老化與勞動力短缺的挑戰，LINE WORKS也讓人工智慧成為人人可用的助力，就連60歲以上的員工也可以輕鬆操作，協助企業提升競爭力，迎接數位轉型新時代。

了解更多LINE WORKS官方網站►https://line-works.com/tw/

