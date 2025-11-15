輝達19日公布財報！華爾街「一致看多」　2家上調目標價

▲NVIDIA輝達。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）將於美股19日收盤後公佈最新財報，華爾街分析師們預計業績將非常亮眼。華爾街投行花旗、Oppenheimer在輝達財報出來前調高其目標價，Jefferies和 Wedbush上調輝達未來的業績預測。

輝達股價周五（14日）收盤上漲3.31美元或1.77%、190.17美元，而輝達自年初以來已上漲42%，遠超標普500指數的漲幅。

根據《Investopedia》報導，Jefferies和 Wedbush的分析師在最近的報告中均表示，他們預計這家人工智慧巨頭將「超出預期並上調業績預測」，即公佈的財務指標將優於分析師的預期，並上調他們未來的業績預測。

Wedbush分析師表示，微軟 ( MSFT )、Alphabet ( GOOGL ) 和亞馬遜 ( AMZN )等超大規模資料中心的企業支出成長的大部分似乎最終都流向了輝達。「更重要的是，幾乎所有大型超大規模數據中心運營商都表示，隨著他們繼續加大投資以支持其人工智能發展，預計未來一段時間支出趨勢將持續增長。」

Wedbush認為第三季超大規模資料中心資本支出結果普遍超出預期，維持輝達210美元的目標價。美國銀行維持對輝達275美元的目標價。

《CNBC》報導，Oppenheimer分析師維持輝達「跑贏大盤」評級，並將目標股價從225美元上調至265美元。Oppenheimer的分析師認為，輝達上一季和本季的獲利和營收均將高於市場預期，理由是輝達新推出的Blackwell Ultra晶片以及超大​​規模資料中心對人工智慧的「無限需求」。

花旗也維持對輝達的「買入」評級，並將目標股價從每股210美元上調至220美元；花旗分析師Atif Malik預計輝達第三季的銷售額將達到568億美元，高於華爾街先前預測的546億美元。

根據 Visible Alpha 總結的預測顯示，輝達預計調整後每股收益1.26美元，營收為552.8億美元，均較去年同期成長超過55%。資料中心業務收入預計將成長61%。

