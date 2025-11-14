快訊／台股收盤大跌506.06點　台積電跌30元至1430

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌506.06點，以27397.5點作收，跌幅1.81％，成交量5881.33億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌87.11點開出，指數開低走低，盤中最高達27816.45點，最低27383.34點，終場收在27397.5點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1430元，跌幅2.05％；鴻海（2317）下跌11元至241元；聯發科（2454）下跌15元至1230元；廣達（2382）下跌5.5元來到279.5元；長榮（2603）下跌2元至185.5元。
今天漲幅前5名個股為倫飛（2364）上漲6.9元，漲幅10％；鈞寶（6155）上漲3.4元，漲幅10％；材料*-KY（4763）上漲5.6元，漲幅9.98％；國光生（4142）上漲1.95元，漲幅9.95％；台康生技（6589）上漲7.4元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為高力（8996）下跌55.5元，跌幅10％；華孚（6235）下跌6.9元，跌幅10％；森崴能源（6806）下跌4.9元，跌幅10％；正崴（2392）下跌4.55元，跌幅9.92％；永崴投控（3712）下跌3.3元，跌幅9.87％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|倫飛（2364）
|75.9
|▲6.9
|▲10.0％
|鈞寶（6155）
|37.4
|▲3.4
|▲10.0％
|材料*-KY（4763）
|61.7
|▲5.6
|▲9.98％
|國光生（4142）
|21.55
|▲1.95
|▲9.95％
|台康生技（6589）
|81.9
|▲7.4
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|高力（8996）
|499.5
|▼55.5
|▼10.0％
|華孚（6235）
|62.1
|▼6.9
|▼10.0％
|森崴能源（6806）
|44.1
|▼4.9
|▼10.0％
|正崴（2392）
|41.3
|▼4.55
|▼9.92％
|永崴投控（3712）
|30.15
|▼3.3
|▼9.87％
資料來源：證交所
