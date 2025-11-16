ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

船舶機械工程學會改選　高雄科技大學副校長俞克維當選新任理事長

▲左起現任理事長蕭榮發、新當選理事長俞克維、與常務監事林清茂、現任常務監事劉茂春、現任與獲連任理事長呂芳儀、現任秘書長楊春陵（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中華民國船舶機械工程學會今(16)晚召開會員大會，改選理監事與理事長，由高雄科技大學副校長俞克維當選新任理事長，英國勞氏船級社(LR)台灣公司商務總經理呂芳儀當選副理事長，新的理監事會將於明年2月7日上任。會上邀請核能科技協會廖識鴻作專題演講，談「未來船舶動力-小型模組反應器(SMR)的機會與挑戰」。

學會現任理事長蕭榮發指出，學會持續登記的有8百多位會員，去年35週年會員大會送給會員皮帶，就是要把大家團結起來並綁在一起，希望退休的人能把腦袋留下來，繼續貢獻專業與技術傳承；
另現今商船設備完善，在船上隨時可以掌握最新訊息，並與親友聯繫，宅男、宅女喜歡天天滑手機也沒問題，希望大家鼓勵年輕一代上船工作。

同時為廣納各方專業，會上通過增設技術委員會，並推舉傑舜船舶顧問公司董事長邱啓舜擔任召集人，專注於技術的發展與經驗傳承，必要時可接受業界提議，經專案研討後，可適度為業界發聲，扮演與主管單位專題或專案溝通的角色。

▲左上圖現任理事長與右上圖新當選理事長余克維分別致詞，下圖蕭榮發學會代表致贈感謝狀給廖識鴻顧問(右三)。（圖／記者張佩芬攝）

當選新任理事長的俞克維則表示，船舶機械工程是國家海洋產業、海運能量與海事教育的重要基石，能在此刻為學會盡一份心力，是榮耀，也是責任。面對全球航運科技迅速變遷、淨零轉型的壓力，以及跨領域人才需求的提升，希望在未來任期中，能與各位一起推動學會邁向更具國際視野、專業深度與社會影響力的新里程碑。

未來工作重點包括：

一、以永續發展為願景：引領我國船舶機械產業邁向淨零時代。國際海事組織(IMO)已明確提出2050淨零排放目標，船舶能源轉型勢在必行，包括新能源與替代燃料技術(LNG、甲醇、氨燃料、氫能等)；減碳與能效管理(EEXI、CII、SEEMP III)；船舶設計與機械系統的綠化與智慧化。

未來，學會將成立「技術委員會」，整合產官學研能量；定期舉辦低碳科技與永續船舶論壇，成為國內政策與產業意見的重要平台；推動相關專業人才訓練與證能制度，協助業界在淨零轉型中站穩優勢，讓學會成為我國船舶機械領域推動永續的核心力量，是學會共同的使命。

另以技術研發為動能，強化產學鏈結、發展創新技術。台灣的船舶機械產業擁有優秀的設計能量與堅實的工程底蘊，但更需要船舶智能化、數位孿生、智慧機械診斷與預測性維護、
船舶安全、船艙系統優化、教育端與產業端的深度技術整合

他將帶領學會推動促成跨校、跨研究中心、跨企業的技術合作平台；建立船舶機械技術資料庫與學會知識平台，成為年輕工程師的研習基地；鼓勵青年工程師與研究生投稿與參與國際研討會，提升我國在國際海事工程領域的能見度。讓學會不只是交流平台，更是推動科研與技術發展的重要引擎。

廖識鴻則介紹，目前核動力船舶主要用在潛艦、航空母艦，中國江南造船廠2023年於中國際海事會推出世界最大核動力貨櫃船設計KUN-24AP，該船長400米、寬61米，吃水深度17米，可裝載2.4萬箱(20呎櫃)，採用第四代釷基熔鹽反應器(TMSR)，高溫液態核燃料(氟化鈾/釷)氯化鹽冷卻，在高溫和低壓條件下運作，降低了反應器熔毀風險，相較於傳統船舶類型，電力系統佈局更緊湊，提供了額外的貨櫃體空間，
整船採用全電動解決方案。

與低硫油和各種替代能源解決方案相比，這種船型提供了更短的長度、更大的貨櫃體空間以及更高的空間和能源利用率KUN-24AP設計壽命25年以上，全週期免換燃料，推進系統採用雙電機、雙軸螺旋槳和雙舵，以提高裝機功率、速度和機動性，主要電源是超臨界二氧化碳(sCO)發電機組，核電系統採用緊湊的模組化設計，確保高效率和真正的“淨零”排放，該設計已獲得挪威船級社DNV的原則批准，預定2025年陸上反應器測試(上海長興島)、2030年首艘實驗船下水。

呂芳儀表示，核動力是最乾淨的燃料選項之一，船舶全生命週期得免換燃料，具備其經濟效益之優勢，但因政治與安全等複雜因素，全球法規以至國家港口都尚無監管法規及配套措施得以應用於商船及准予靠港，所以短期內上述條件無法解決的情況下，具體應用於商船仍待商議。

今天選出的理事的包括：俞克維、仇忠林、呂芳儀、鄭志文、蔡宗勳、黃道祥、方福樑、曾姍姍、李季安、華健、欒文斌、韓育霖、黃戊辰、方得華、田文國、戴聖堅、歐陽立仁、黃義盛、許紘銘、謝銘信、孔國忠。

常務理事包括：俞克維、呂芳儀、仇忠林、蔡宗勳、鄭志文。

監事：林清茂、張耀方、陳聖文、彭詠耕、劉茂春。常務監事林清茂。

