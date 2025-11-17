德翔海運與泰國及中東航商合推紅海航線　初期提供雙周服務

▲德翔海運本月21日將與同業聯合開闢中國-紅海航線。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

胡塞武裝暗示已停止對以色列與通行紅海航運的攻擊之後，恢復航行紅海的船隻逐漸增加，大陸媒體報導，台灣的德翔海運(02510.HK)與中東的格飛馳航運(Global Feeder Shipping)、泰國的宏海箱運(RCL)，將在本月21日聯合推出中國-紅海航線。

海運市場高階指出，長榮海運將租用RCL的艙位提供紅海運務。該服務初期將提供雙周服務，以4艘3000箱(20呎櫃)貨櫃船航行，停靠上海、青島、廣州(南沙)、深圳(蛇口)、吉達、索赫納、亞喀巴、吉達，然後返回上海。

這條航線滿足了進入紅海的貨運需求，尤其是進入沙烏地阿拉伯和埃及的消費品、機械和建築材料。它還提供了通過吉達的轉運機會，吉達是該地區增長最快的樞紐之一。

這一服務的推出，反映出地區性航運公司對擴大中國-紅海運力的興趣日益濃厚。 過去一年，該市場的需求超過了現有服務。

蘇伊士運河管理當局指出，自去年5月以來，該機構實施的激勵措施和靈活的行銷政策已經恢復了28個中型貨櫃船航次，這些船舶的平均噸位在13萬至16萬噸之間，它們從歐洲到亞洲的航程中途選擇經蘇伊士運河。

埃及官員上周與主要航運公司召開會議，商討讓全球航運回歸陷入困境的蘇伊士運河航線事宜。運河管理局主席兼總經理奧薩馬·拉比埃上周會晤了20家航運公司及機構的代表，就紅海地區局勢發展、其對經運河的全球貿易及海運市場的影響展開討論，馬士基航運也有派員與會，且該公司與法國達飛航運一樣，都有派部分船隻航行紅海。