新能源規範年底前納入港口檢驗範圍　LNG加注高港2028年H2展開

交通部次長林國顯今(18)日在航港局舉辦的「2025年前瞻航運論壇」上指出，已要求航港局與港務公司在今年底前，將歐洲的新能源生產、設置與標準化程序納入港口與船舶的安全檢驗規範。航港局局長葉協隆表示，國際海事組織(IMO)已公布實施的船舶相關法規，我國都已公告採用，港口端有關替代燃料的相關規範，正參考歐盟等法規制定中。

目前在替代燃料方面，生質燃油的加注設備與一般船用燃油相同，不須另外投資設站，LNG部分因為中油已有LNG接收站，會視業界需求提供加注服務。

港務公司總經理王錦榮指出，目前規劃是在高雄港洲際中心中油七接站旁設除儲槽，預計2028年下半年開始由加注船提供加注服務，基隆港四接預計明年開工興建，也會視需要提供加注服務，並研究將服務擴大到台北港。

陽明海運首批5艘LNG雙燃料船預計2026年起陸續交船，第二批7艘則預計在2028年至2029年間交船，長榮海運本月剛宣布投資建造14艘LNG雙燃料船，由於兩公司新造船都會配合所屬聯盟做航線配置，新船交船初期船隻不見得會彎靠台灣，目前還沒看到立即的需求。台中港則估計短中期內沒有加注需求。

王錦榮透露，甲醇部分有業者願意投資加注服務，但因還沒有船公司有明確需求，相關建設估計會較LNG晚許多年。

林國顯在論壇上指出，目前全球正處於淨零與數位化的雙軸轉型浪潮中，根據聯合國公布的《2024年溫室氣體碳排放報告》，運輸業在全球碳排放中約占14%左右，交通部主管陸海空運輸，藉由跨部門合作，積極推展各項工作，與國際脈動接軌；飛機與船舶受限於無法全面電動化，未來必須面對各國要求的碳權成本，除調整運作模式外，並需導入多元新能源。

人才培育對企業而言，是不可或缺的核心要素，透過「老幹新枝」並重，發掘新人才及維持現有人才。林國顯強調，面對大環境變化，今日論壇的各項議題可讓我們重新思考各領域需面對的挑戰，也凸顯此論壇的重要性，值得每年持續舉辦，讓更多人了解海運在全球的關鍵地位，不僅重要，而且「比想像中更重要」，也期盼讓從事航運的人都能以此為榮，因為有我們的存在，make a big difference。

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明致詞時指出，航運作為全球經濟的重要運輸方式，近年面臨地緣政治、供應鏈重組及氣候變遷等挑戰，正在效率與成本、永續發展及數位能源轉型間尋求平衡點，並自法規及實務面深入探討海事人才培育及無人船議題、數位共享及AI自動化應用，也改變了海運專業人員的思維，並呼籲現在正是航運產業積極投入綠色海運、進行數位、能源轉型及永續發展的最佳時機，期待交通部、航港局帶領航運產業繼續航向有序且共融智慧的航運新時代，協助航運產業持續經營，提供更加友善及具效率的營運環境。

國立台灣海洋大學校長許泰文致詞時表示，本次論壇主題非常切中目前時代趨勢，呼應了氣候變遷與AI科技的發展，並強調人才培育是航運發展的關鍵，也是台灣海洋大學創校72年來的核心使命，至今已培育近十萬名校友，投入海洋與航運產業，貢獻卓著；未來，該校仍會持續進行產學合作，結合政策，相互溝通，結合更先進的技術，改變、更新教學內容，培育更好的人才。

航港局局長葉協隆致歡迎詞時則表示，航港局從108年開始舉辦「前瞻航運論壇」，目的是為了與產官學研各界共同掌握全球海運最新的趨勢脈動，希望能夠透過論壇，聚焦當前海運前瞻重要的課題進行研討，傾聽各界寶貴的建言，做為航運政策規劃的重要參考。

他指出，近幾年台灣航運產業在各界共同努力下，迎來百年難得的榮景！依據聯合國今年9月最新公告的全球海運回顧報告，國籍航商擁有船隊的總能量高達6388萬載重噸，仍然位居全球第8位，在國際上具舉足輕重的地位。但整體國際海運環境，仍存在著許多變數、挑戰與機會，需要產官學研各界共同積極因應，讓台灣海運產業持續保持國際競爭力。