主動式基金及ETF規模達1.35兆元新高　一表看10月增幅前5大

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

全球股市行情火熱，帶動主動式股票型基金及ETF規模達到1.35兆元，連續4個月寫新高。據投信投顧公會10月底資料，全市場主動式股票型基金及ETF近1月規模增加逾千億元，當中統一投信就貢獻了271.28億元，月增幅19.37%，而安聯投信、國泰投信分別增加223.04億元、107.11億元，月增幅分別15.15%以及12.4%。

分析投信投顧公會統計至10月底數據，主動式股票型基金及ETF近3月規模增加近2000億元，當中超過500億元的增額由統一投信貢獻，近3月主動式股票型基金及ETF規模增幅高達43.78%。

今年是主動式ETF元年，統一投信作為主動式股票型基金巨頭，先後進軍主動式台股及主動式海外股票型ETF，投信投顧公會截至10月底數據，主動統一台股增長ETF（00981A）達到246億元，為全市場規模最大的主動式ETF。主動統一全球創新ETF（00988A）成立規模62億元，也空降主動式海外股票型ETF第1名。

據統一投信官網申購買回清單截至11/17數據，主動統一台股增長ETF（00981A）規模膨脹至307.56億元，也是市面上唯一規模逾300億元的主動式ETF。主動統一全球創新ETF（00988A）掛牌後亦獲資金青睞，規模增加至82.92億元。統一投信主動式ETF規模達到390.48億元，市占率41.94%，為主動式ETF發行公司冠軍。

00988A基金經理人陳意婷表示，聯準會已宣佈結束縮表，雖然年底降息機率下降，但以趨勢來說目前仍處於降息循環。而美國政府重新開放後，財政部於短期內釋放數千億美元進入市場，有利股市。產業方面，美國5大雲端服務商財報顯示，除了因應AI與雲端運算需求加速而上修資本開支，AI變現速度也加快且應用範圍變廣，可能透過多方管道以快速增加算力，有望持續帶動相關類股營運。

