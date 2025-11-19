香港船東協會成立　保賠業者：不影響國際保賠協會會員業務

▲中國與香港船東互保協會先後成立，但尚未能加入國際船東互保協會。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

香港船東互保協會有限公司本月17日揭牌開業，國際保賠業者台灣公司高階指出，該協會是在中國船東互保協會(CPI)輔導下成立，而CPI自1984年成立至今已41年，至今都還未能獲准加入國際保賠協會(IG Clubs)，目前對於IG的12家會員業務是沒有影響的，但是未來就不敢說。

國際保賠協會是由全球12家主要保賠協會組成的協會，會員包括日本、美國各一家、北歐三家，其餘七家都是歐洲的互保協會，由於IG對於會員要求很高，以致中國的船東互保協會至今還未能加入。

香港船東協會本月17日的揭牌儀式，大陸全國政協副主席梁振英、香港特別行政區行政長官李家超、香港中聯辦主任周霽、大陸交通運輸部副部長付緒銀、招商局集團董事長繆建民、中國船東互保協會董事長許立榮等都出席儀式並見證揭牌。

香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶、中國船東互保協會總經理宋春風共同為香港船東互保協會有限公司揭牌。揭牌儀式作為「2025香港海運周」暨「2025世界航商大會」開幕式的重要環節之一。

許立榮在致辭中表示，香港船東互保協會有限公司的設立，標誌著中國船東互保事業進一步接軌國際。香港船東互保協會有限公司將充分依託香港國際貿易、航運、金融中心，深度融入香港航運保險市場，為船東提供保賠險等多險種、一站式保險服務。

該會將有力促進香港與內地航運保險市場融合聯動，充分激發香港航運保險市場活力，不斷挖掘兩地航運保險合作潛力，將立足香港持續帶動航運全產業鏈協同發展，以全球視野、創新思維凝聚行業發展共識、賦能行業轉型升級。

中國船東互保協會作為中國唯一、亞洲最大的國際性保賠協會，將落實國家發展戰略需要，與香港特區政府就籌建香港本土船東互助保險機構達成合作共識。

許立榮指出，在大陸交通運輸部、香港特區政府、香港特區政府運輸及物流局的指導和支援下，中國船東互保協會發起成立香港船東互保協會有限公司，將此舉作為提高承保能力和全球服務水準的重要戰略支撐，推動行業高品質、可持續發展。