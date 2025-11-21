輝達救全村僅1天！　財報3大疑慮市值單日蒸發4000億美元

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美股周四原以輝達亮眼財報激勵全面走高，但行情在中午急轉直下，因美國9月非農新增就業大幅優於預期，使市場迅速調整對12月降息的看法，科技股漲勢因此反轉。輝達盤中一度大漲逾5%，但市場對於輝達亮眼財報仍提出3大疑慮助長空頭氣焰，最終卻收跌超過3%，單日市值震盪幅度高達3920億美元。

根據外媒《Investing》報導，市場同時也開始檢視輝達財報細節，部分空頭針對應收帳款、庫存與客戶集中度提出疑慮。輝達本季應收帳款升至333.91億美元，高於前季的230.65億美元。該季有四家直接客戶的營收占比超過一成，分別為22%、15%、13%與11%。

美國勞工部稍早公布延後的9月非農報告，新增就業達11.9萬人，遠高於市場預估的5萬人。數據公布後，華爾街紛紛解讀聯準會政策走向，摩根士丹利並於盤中直接下修預測，表示不再預期聯準會會在12月降息，稱「夏季的就業放緩可能被誇大了」。

知名空頭、電影《大賣空》原型主角巴瑞（Mike Burry）更直言，部分 AI 客戶之間的互相下單屬於「循環交易」，稱其為「詐欺而非飛輪」，並質疑真正終端需求遠低於市場預期。他並在社群上暗指 OpenAI 的財務透明度不足，要求外界查明其審計單位；《金融時報》報導則指出，OpenAI 在美國的審計為Deloitte。

在財報日劇烈震盪後，高盛分析師指出：「輝達這份財報不論從哪個角度看都是利多，但好消息沒有得到市場獎勵，通常不是好現象。」高盛也關注到甲骨文（Oracle）信用違約交換（CDS）價格近來大幅飆升，反映市場把該公司視為當前 AI 投資風險的指標。