麻吉大哥崩盤！黃立成加密幣帳戶遭「完全清算」　慘賠6.5億台幣

▲區塊鏈監測機構 Lookonchain 今（21）日發布數據，顯示標記為黃立成的 Machi 帳戶資金部位已被強制平倉，總損失高達 2,023 萬美元。（圖／記者張一中攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

黃立成近日在加密貨幣市場遭遇嚴重滑鐵盧。根據區塊鏈分析機構 Lookonchain 今（21）日發布的最新監測數據顯示，黃立成的加密貨幣帳戶已被「完全清算」，這場投資失利導致其累積虧損金額高達2,023萬美元（約新台幣6.58億元）。

Lookonchain 的鏈上數據指出，標記為 Machi (@machibigbrother) 的帳戶在經歷市場波動後，資金部位已被強制平倉。截至今日，該帳戶餘額僅剩下15,538美元（約新台幣 50 萬元），與其龐大的虧損金額形成強烈對比。

事實上，這波財務災情在兩週前已現端倪。早在11月10日，市場便傳出黃立成因加密貨幣暴跌而背負約1,516萬美元（約新台幣 4.6 億元）的債務，且帳戶淨值在10月至11月間，從190萬美元一路崩跌。殊不知短短十餘天過去，虧損規模進一步擴大，最終面臨被完全清算的命運。

