收益優等生　群益優選非投等債00953B次次年化配息率逾7%、抗震心頭好

▲美國總統川普政策反覆全球股市震盪，穩定收息的債券仍成為愛息一族的心頭好。（圖／記者李毓康攝）



記者陳瑩欣／台北報導

全球股市暴漲暴跌，資金回防穩定配息的債券市場避險，其中非投資等級債（過去俗稱高收益債）因具備抗震、優先償還與配息率水準穩居7%以上，人氣持續增溫，即將配息的非投等債ETF-群益優選非投等債（00953B）近期規模衝破386億元，受益人超過5萬人，成為同類投資中最受青睞的標的。

12月初除息、年底入帳後開心跨年

市場觀察，00953B發行價格為10元，為月配型債券ETF，在2024年8月21日掛牌，並在2024年11月首次配息，迄今月月配息不間斷，即將在今年12月進行第14次除息，次次年化配息率保持在7.5%以上，成為股債平衡配置時的選擇。

00953B本次除息日訂在12月3日（周三），參與配息最後買進日為12月2(二)，想參與配息的投資人請留意時間，預計12月30日(三)入帳，投資人領到錢後可以開心跨年。

非投等債息優、表現穩 愛息族打造現金流另種選擇

專家認為，債券投資「心態」非常重要。資深媒體人、重量級財經觀察社群「晉聊些五四三」創作者吳佳晉說：「我很清楚，我買債券的目的是為了固定配息，我是為了退休金規劃所做的資產配置。」

法人指出，像吳佳晉這樣的愛息族，更適合配置表現穩定的非投等債來助攻，以00953B為例，今年9月18日美國降息以來績效高達4.24%，是同類型商品之冠，今年以來績效仍為正數，抗震效果也居領先地位。另外，有不少投資人認為美國聯準會（Fed）若是12月不降息，對債券商品投資不利，更因此害怕持有，不過吳佳晉反而表示：「我不會害怕啊，因為我買這些是為了每個月固定配息。」

吳佳晉表示，她從來就不會因為短期波動或者虧損就害怕到把它賣掉，因為這筆錢就是專門用來做退休金規劃的，她自己在投資之前都會先盤算這些商品對整體總報酬率的影響，簡單地說，經過資產配置之後，對她整體每個月的被動收入，增加或減少多少，盤算過後，才會進行投資。

雖然無法說明每個月投入債券相關商品回收資金有多少，但吳佳晉透露，她每個月股債操作進帳維持5位數的水準，她說：「我每個月光是這些配息收入，不用當社畜也有錢主動進帳。」對自己可以專心創作、觀察市場更有幫助。

非投等債ETF優等生00953B擁四大優質基因

法人指出，吳佳晉這類重視穩定收益與投資紀律的民眾，像00953B這樣配息佳、表現穩健抗震，可說是非投等債ETF中的優等生，正能符合他的需求。00953B之所以能在非投等債ETF中脫穎而出，主要因為它擁有4大優質基因，包括：

１、持債檔數最多最為分散，意味著配置更多元，避免重押單一債券

２、採信用加權因子計算，代表更重視債信品質、違約疑慮相對低

３、基於前兩點特性，00953B波動度是規模前三大非投等債ETF中最低

４、其成分券票息篩選條件最嚴格，需6%以上，力鎖高票息

簡言之，00953B在同步顧及資產品質、波動控管以及鎖定票息三大面向下，有助讓投資人在不承擔過大風險前提下，仍能掌握優異的息收來源，為想要打造穩健收益管道的投資人可考慮配置的標的。

