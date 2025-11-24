ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2檔飆股列處置　被動元件蜜望實、PCB股佳總一路關到12／8

記者陳瑩欣／台北報導

櫃買中心今（24）日公告新增2檔處置股，包括被動元件股蜜望實（8043）與多層板印刷電路板（PCB）業者佳總（5355），這2檔個股處置期將由明（25）日起一路關到12月8日為止，在此期間皆採分盤交易。

其中，佳總因最近6個營業日(含今日)累積之最後成交價跌幅達35.44%，導致連續3個營業日列為注意股，自明日起至12月8日止改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每10分鐘撮合一次。

佳總今日盤中一度亮燈漲停後翻黑，惟終場仍上漲0.23元或4.09%，以每股5.85元作收，全日振幅15.12%。

至於蜜望實則是最近30個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達114.21%、最近60個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達216.1%、最近90個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達217.31%、最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.18%，當日週轉率達54.45%，因此列為注意股。

櫃買中心進一步指出，由於蜜望實最近30個營業日內曾發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日經本中心公布注意交易資訊，因此自25日起10個營業日（至12月8日）列為處置股，約每20分鐘撮合一次。

蜜望實今日以上漲3.9元或4.84%、每股84.4元作收，盤中亦曾觸及漲停價88.5元，再刷掛牌來新高。

除了佳總與蜜望實以外，其它列注意股上櫃標的包括：富喬（1815）、宜特（3289）、連展投控（3710）、達航科技（4577）、合富-KY（4745）、信驊（5274）、華電網（6163）、信昌電（6173）、金山電（8042）、德勝（8048）、商丞（8277）與金居（8358）。

至於上市注意股包括：中興電（1513）、南亞科（2408）、大聯大（3702）、光聖（6442）、穎崴（6515）、緯穎（6669）與富世達（6805）

關鍵字： 櫃買中心處置股蜜望實佳總分盤交易

2025-11-24 18:41
