挖礦大軍重返中國！新疆電力用不完「拿來挖比特幣」市占飆升

中國在2021年全面禁止加密貨幣交易與比特幣挖礦後，全球挖礦版圖一度大洗牌，但近期在新疆、四川等地，挖礦活動正悄悄復甦。路透社與多家加密貨幣分析機構資料顯示，中國憑藉部分省份能源充沛、電價低廉，加上地方政府大力發展資料中心導致電力過剩，使比特幣挖礦再度活躍，並重新拉升全球市占率。

根據 HashrateIndex 數據，中國在全球比特幣挖礦市占率於今年 10 月底回升至 14%，重返全球第三名；CryptoQuant 也估計，目前全球約有 15% 至 20% 的比特幣算力來自中國。這顯示儘管北京未正式鬆綁政策，但部分地區已因經濟誘因出現「政策彈性」。

多名礦工透露，新疆是目前挖礦最熱區之一。不具名的王姓挖礦業者指出，新疆擁有大量電力無法輸送至外地，「只能用來挖礦消耗」，且新建挖礦專案陸續上線。四川的黃姓業者則說，雖然他過去因政策退出挖礦，但近期身邊朋友已陸續重返市場，「能拿到便宜電力的人都在挖」。

挖礦機製造商的銷售趨勢也反映同樣現象。全球第二大挖礦機企業嘉楠科技（Canaan）向監管單位提交的資料顯示，中國市場占其營收比重已從2022年的2.8% 大幅反彈至去年的30.3%，知情人士透露今年第二季更突破五成。這段期間加密貨幣價格大漲、美國政策轉向友善與美元信心下降，都強化挖礦報酬。

業界人士分析，中國挖礦潮復甦象徵市場的重要結構變化。Perpetuals.com 執行長葛魯恩指出，當中國某地區存在強烈經濟誘因，「政策往往會出現彈性」，而中國律師劉紅林也認為，高獲利的挖礦行為不可能完全被杜絕，北京未來可能逐步放寬相關限制。