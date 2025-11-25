被錢砸醒！2津貼8000今入帳　還有11筆發放一次看

▲勞保局津貼發放日。（AI製圖／Nano Banana Pro）

記者葉國吏／綜合報導

根據勞動部勞工保險局的行事曆，11月有多筆款項陸續發放，今（25日）是「國民年金保險老年基本保證年金」及「原住民年金給付」的預定入帳日，若都有領到將超過8000元。符合資格的民眾記得檢查存摺，確認是否已收到款項。

勞工保險局指出，勞工在離職後，只要符合資格並完成申請，就能開始領取勞保老年年金。申請的當月會開始計算，並於隔月底匯入指定帳戶。至於國民年金的各項給付，則會在審核通過後，於每個月的最後一個工作日完成入帳程序，兩者發放時程略有不同。

至於老年基本保證年金，針對符合民國32年10月1日以前出生、設籍台灣且近三年每年居住超過183天的民眾，每月可領取4049元，直到去世為止。而原住民年金給付則是提供給年滿55歲的原住民，符合資格者可自申請當月起領取每月4049元的補助，直到65歲前一個月結束。

勞保局提醒，無論是勞保年金或國民年金，都需先確認自身是否符合資格，並完成相關申請程序。津貼發放日也依規定有所不同，申請人可透過存摺或網路查詢款項是否已入帳，避免影響生活計劃。

11月接著還有11筆給付、補助發放：

◆11/25

國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日

國民年金保險原住民給付預定入帳日

◆11/27

勞保年金給付預定入帳日

災保年金給付預定入帳日

災保失能照護補助預定入帳日

勞退月退休金(首發+續發案)預定入帳日

國民年金保險生育給付預定入帳日

◆11/28

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日