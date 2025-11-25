台積電漲50元至1425　台股勁揚613點站上2萬7

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（25日）以26995.9點開出，指數大漲491.66點，漲幅1.86％。隨後漲勢擴大，台股勁揚613.78點至27718.02點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到1425元，漲幅3.64％；鴻海（2317）上漲5元至225元；聯發科（2454）上漲25元至1175元；廣達（2382）上漲6元來到278元；長榮（2603）上漲0.5元至179.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲202.86點或0.44％，收在46448.27點；標準普爾500指數上漲102.13點或1.55％，收6705.12點；那斯達克指數上漲598.93點或2.69％，收在22872.01點；費城半導體指數上漲296.77點或4.63％，收6703.2點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46448.27
|▲202.86
|▲0.44%
|S&P500
|6705.12
|▲102.13
|▲1.55%
|NASDAQ
|22872.01
|▲598.93
|▲2.69%
|費城半導體指數
|6703.2
|▲296.77
|▲4.63%
資料來源：證交所
