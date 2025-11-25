電支大魔王來了！　LINE Pay勁揚逾6％

▲LINE Pay Money於12月3日上線，助LINE Pay搶攻電子支付。（圖／LINE Pay提供）
記者巫彩蓮／台北報導
LINE Pay（7722）與一卡通合作將於今年12月31日正式終止，LINE Pay宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，市場預期，有專營電子支付機構「連加電子支付」加持，有望空降國內最大電支業者寶座，今（25）日股價上漲6.4%，來到559元。
LINE Pay第三季營收為20.2億元，創下歷史新高，年增26.4%，稅後淨利1.8億元，年增60.9%，每股稅後盈餘（EPS）2.66元，前三季營收57億元，年增25.7%，稅後淨利4.12億元，年減14%，EPS 6.06元，隨著進入年底聚餐消費旺季、跨境業務持續推進，整體交易量有望持續穩健成長，帶動營運表現。
LINE Pay第三季毛利達6.6億元，較去年同期成長超過34%，同樣創下歷史新高，累計前三季毛利達19億元，年增35.7%，已達2024全年毛利的96%，持續投入跨境業務推廣，深化海外市場滲透與合作夥伴行銷；研發費用則因電子支付服務開發進入後期、相關投入呈下降趨勢，整體營運效率持續改善。
