記憶體3檔霸佔成交榜 華邦電爆9萬張大量漲逾8%居冠

受到國際記憶體大廠SanDisk（晟碟）入列標準普爾500指數成分股影響，記憶體股今（25）日持續成為市場交投重心，開盤40分鐘華邦電（2344）、力積電（6770）與南亞科（2408）皆湧入逾8萬張成交量佔據成交排行前3名，以華邦電爆逾9.6萬張成交量最高漲逾8%衝最多。

被動元件撐盤秀1檔獨憔悴 蜜望實列處置首日苦摔7%

被動元件指標股蜜望實（8043）因股價漲幅過大，遭到列為處置股自今（25）日起至12月8日為止，10個營業日，每20分鐘撮合一次，分盤交易處置也讓股價表現降温，跌幅超過7%，拉回到77.9元，惟國巨*（2327）、凱美（2375）、立隆電（2472）、日電貿（3090）等4檔個股依然維持紅盤。

美股記憶體滿血復活！ SanDisk納標普500飆漲

美股24日存儲記憶體等概念股全面噴漲，其中快閃記憶體儲存裝置廠商 Sandisk 更在盤後傳出重大利多。S&P Global 宣布，Sandisk 將正式納入 S&P 500 指數，消息一出，盤後股價立即跳漲 7%，而SanDisk在24日正常盤也以上漲逾13%。

電支大魔王來了！ LINE Pay勁揚逾6％

LINE Pay（7722）與一卡通合作將於今年12月31日正式終止，LINE Pay宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，市場預期，有專營電子支付機構「連加電子支付」加持，有望空降國內最大電支業者寶座，今（25）日股價上漲6.4%，來到559元。

鴻海母子公司聯手闢謠 工業富聯反彈逾3%

鴻海 (2317) 旗下子公司工業富聯受到市場傳言影響，昨（24日）股價盤中一度跌停，在鴻海與工業富聯同步對外澄清下，今（25日）股價反彈上漲逾3%。

Meta傳洽購Alphabet TPU分散AI晶片來源 2027年導入數據中心

據外媒《The Information》引述消息人士報導，Meta（META）正與 Google 母公司 Alphabet（GOOGL）商討採購其「張量處理器」（TPU）AI 晶片，規模可能達數十億美元。消息曝光後，Alphabet 盤後上漲 2.6% 至 327 美元，主要競爭對手輝達（NVIDIA，NVDA）則回跌 1.5% 至 179.81 美元。

股王信驊飆6840元天價 5檔千金股盤中漲停

台股反彈逾683.08點後雖漲勢急速收斂，不過高價股表現仍相當活躍。股王信驊（5274）今（25）日在3家外資喊目標價超過7000元、最高來到7600元的激勵下，盤中上漲6.79%至6840元新天價，同時再次打破台股單一個股最高價紀錄，另有5檔千金股盤中亮燈漲停，投資人賺飽飽。

台股大跌千點後回穩！盤點最夯8檔ETF 成交量逾萬張、拚正報酬

大盤經歷上周五（21）重挫逼近千點，昨（24）日台股穩住陣腳以小漲作收，觀察台股ETF表現，成交量超過萬張、正報酬表現得僅8檔，其中有7檔為高息型，僅1檔主動式台股ETF入榜，以成交量來看，群益台灣精選高息（00919）日成交量4.6萬張最具人氣。

台積電漲50元至1425 台股勁揚613點站上2萬7

美股4大指數全面收漲，台股今（25日）以26995.9點開出，指數大漲491.66點，漲幅1.86％。隨後漲勢擴大，台股勁揚613.78點至27718.02點。

主動基金選股成績單曝光！柴柴點名三大經理人 用主動式ETF補上台50指數做不到的那一塊

台股從11月起明顯回檔，近日又出現急拉！很多指數型ETF投資人忍不住在低點殺出，結一來一回大失血，投資達人「柴柴的理財小天地」貼出主動基金經理人的成績單，直喊：『打不贏就加入他！』『股票是做未來，不是嗎？』並吊出一堆網友回應『哪裡買』、『想要買未來』