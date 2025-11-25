美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

▲SanDisk。（示意圖／資料照）

美股24日存儲記憶體等概念股全面噴漲，其中快閃記憶體儲存裝置廠商 Sandisk 更在盤後傳出重大利多。S&P Global 宣布，Sandisk 將正式納入 S&P 500 指數，消息一出，盤後股價立即跳漲 7%，而SanDisk在24日正常盤也以上漲逾13%。

除了SanDisk股價收盤上漲13.33%，記憶體等存儲概念股其他也全面走強，美光科技大漲7.99%、西部數據（Western Digital）漲8.43%，、希捷科技漲6.69%。

摩根士丹利此前分別上調了對SanDisk和美光的目標價，理由是記憶體存儲市場的「全線短缺正在加劇」，並認爲近期半導體股票的拋售「似乎並不合理」。

大摩在報告中把美光的目標價從每股325美元上調至338美元，把SanDisk目標價從263美元上調至273美元，同時重申「跑贏大盤」（Overweight）評級，並將美光列爲其首選標的。

分析師Joseph Moore表示，市場狀況「持續向好」，其中DDR5 DRAM的緊張程度最爲嚴重，「市場上已經出現一種危機感，無論出多高的價格，都買不到產品」。

整個產業不僅需求暢望，SanDisk盤後更迎來好消息，根據公告，新成分股將由 Sandisk 取代正由 Omnicom 併購的行銷公司 Interpublic。綜合外媒報導，這項調整距離 Sandisk 今年初自 Western Digital分拆獨立僅9個月。

今年以來，指數不斷擴大科技股比重，包括 AppLovin、Datadog、DoorDash 與 Robinhood 皆在先前陸續加入。

被納入S&P 500 通常會帶來買盤，主因追蹤指數的基金必須同步調整持股，也往往成為新成分股的短線利多來源。

Sandisk 成立後快速累積市場能見度，目前市值約 330億美元。該公司產品線涵蓋高速儲存碟，應用於電競電腦、數位相機、監控設備等，並積極切入大型資料中心供應鏈。

財報顯示，Sandisk 上季營收達 23.1億美元、年增 23%，資料儲存容量（exabytes）銷量也同步成長 31%，反映企業與終端市場需求持續升溫。

另外，Omnicom 併購 Interpublic 的交易已於本周獲得歐盟反壟斷審核通過，為 S&P 指數調整鋪路。