快訊／台股收盤大漲407.93點　台積電漲40元至1415

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲407.93點，以26912.17點作收，漲幅1.54％，成交量4756.82億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲491.66點開出，指數開高走高，盤中最高達27118.02點，最低26793.71點，終場收在26912.17點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1415元，漲幅2.91％；鴻海（2317）下跌1元至219元；聯發科（2454）上漲35元至1185元；廣達（2382）上漲3元來到275元；長榮（2603）上漲1.5元至180.5元。

今天漲幅前5名個股為邁科（6831）上漲58.5元，漲幅48.75％；金像電（2368）上漲54元，漲幅10％；聯鈞（3450）上漲21.5元，漲幅10％；凌航（3135）上漲4.95元，漲幅9.99％；環科（2413）上漲2.6元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為冠西電（2466）下跌5.55元，跌幅10％；明輝-DR（911608）下跌0.22元，跌幅7.53％；台塑化（6505）下跌3.4元，跌幅6.13％；鈞寶（6155）下跌2.2元，跌幅6.11％；大毅（2478）下跌3.3元，跌幅5.15％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 邁科（6831） 178.5 ▲58.5 ▲48.75％ 金像電（2368） 594.0 ▲54.0 ▲10.0％ 聯鈞（3450） 236.5 ▲21.5 ▲10.0％ 凌航（3135） 54.5 ▲4.95 ▲9.99％ 環科（2413） 28.65 ▲2.6 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 冠西電（2466） 49.95 ▼5.55 ▼10.0％ 明輝-DR（911608） 2.7 ▼0.22 ▼7.53％ 台塑化（6505） 52.1 ▼3.4 ▼6.13％ 鈞寶（6155） 33.8 ▼2.2 ▼6.11％ 大毅（2478） 60.8 ▼3.3 ▼5.15％

資料來源：證交所