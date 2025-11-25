快訊／台股收盤大漲407.93點　台積電漲40元至1415

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲407.93點，以26912.17點作收，漲幅1.54％，成交量4756.82億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲491.66點開出，指數開高走高，盤中最高達27118.02點，最低26793.71點，終場收在26912.17點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1415元，漲幅2.91％；鴻海（2317）下跌1元至219元；聯發科（2454）上漲35元至1185元；廣達（2382）上漲3元來到275元；長榮（2603）上漲1.5元至180.5元。
今天漲幅前5名個股為邁科（6831）上漲58.5元，漲幅48.75％；金像電（2368）上漲54元，漲幅10％；聯鈞（3450）上漲21.5元，漲幅10％；凌航（3135）上漲4.95元，漲幅9.99％；環科（2413）上漲2.6元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為冠西電（2466）下跌5.55元，跌幅10％；明輝-DR（911608）下跌0.22元，跌幅7.53％；台塑化（6505）下跌3.4元，跌幅6.13％；鈞寶（6155）下跌2.2元，跌幅6.11％；大毅（2478）下跌3.3元，跌幅5.15％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|邁科（6831）
|178.5
|▲58.5
|▲48.75％
|金像電（2368）
|594.0
|▲54.0
|▲10.0％
|聯鈞（3450）
|236.5
|▲21.5
|▲10.0％
|凌航（3135）
|54.5
|▲4.95
|▲9.99％
|環科（2413）
|28.65
|▲2.6
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|冠西電（2466）
|49.95
|▼5.55
|▼10.0％
|明輝-DR（911608）
|2.7
|▼0.22
|▼7.53％
|台塑化（6505）
|52.1
|▼3.4
|▼6.13％
|鈞寶（6155）
|33.8
|▼2.2
|▼6.11％
|大毅（2478）
|60.8
|▼3.3
|▼5.15％
資料來源：證交所
讀者迴響