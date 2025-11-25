ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台大醫學院吳明賢院長　在輸出入公會分享行俠仗醫、以醫弘道人生哲學

▲吳明賢院長演講結合醫學、哲思與領導(左)、黃教漳會長(右)代表輸出入公會聯誼會致贈感謝狀。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

中華民國輸出入公會聯誼會昨(24)日舉辦2025年度第二場專題演講，邀台大醫學院院長吳明賢以「行俠仗醫、以醫弘道」為題，攜手全台輸出入公協會領袖及業界代表，分享他多年行醫歷程中的人生體悟與領導哲學，指出養生必先養心，透露自己自疫情期間面對紛亂局面，自己早上工作前先寫心經、念心經，並勤寫臉書傳播正確訊息。

輸出入公會聯誼會指出，在全球政經動盪與產業轉型浪潮下，舉辦此活動為會員公會及企業強化經營韌性及領導價值，吸引近200位公協會代表及業界領袖踴躍參與，現場氣氛熱烈，座無虛席。

輸出入公會聯誼會會長暨台北市進出口公會(IEAT)理事長黃教漳於開場致詞中提到，聯誼會於2000年由IEAT聯合全台173家進出口與輸出入公會共同成立，長年來積極整合產業意見，提供政策建言，協助業者推動經貿發展，並舉辦多元經貿推廣及座談活動，搭建全國公協會之間的交流平台。

▲左上圖黃教漳致詞；右上圖吳明賢致詞；下圖長黃教漳(中)、吳明賢(左3)、桃園市進出口公會理事長莊堯安(左2)、IEAT秘書長黃文榮(左1)、IEAT顧問顏國基(右3)、台灣省進出口公會聯合會秘書長賴明瑛(右2)、新北市進出口秘書長游秀玟合影(右1)等合影。（圖／記者張佩芬攝）

黃教漳並指出，日本出口貿易總額佔GDP20%，而台灣卻高達54%，可見出口對台灣的重要性相對於出口對日本的重要性更高，也代表輸出入公會聯誼會所肩負的使命與責任在此時更形重要。業者面對各種挑戰，需要多方學習充電、學AI，但更重要的是要把身體顧好。

今年9月，聯誼會首度舉辦「台北港海關參訪團」，帶領業者實地了解第一線通關作業流程，在全國輸出入公協會間廣獲迴響。未來將持續結合各地公協會的力量，共同推動台灣經貿發展，也讓全國看見「輸出入公會業者」這群支撐台灣產業競爭力的另一個「護國群山」。

吳明賢院長年深耕臨床、研究與教學，在醫界享有盛譽，更以人文哲思貫穿專業領導實踐。本次演講他結合自身數十年從醫、從教、從研的歷程，引用東西方經典名言，以「MD不只是Medical Doctor，更是Master of Discontent(不滿足大師)」開場，強調醫者必須持續面對「未滿足的臨床需求」，這正是推動醫療創新的原動力。

他以自身從臨床醫師、科學家到醫學院院長的職涯歷程為例，說明如何結合「卓越(Eminence)、經驗(Experience)與實證(Evidence)」三大支柱，帶領團隊從創新走向影響力。

吳明賢特別分享馬祖幽門螺旋桿菌根除計畫的成功經驗，該計畫自2004年啟動至今，透過全面性篩檢與治療，成功將胃癌發生率降低56%、死亡率降低36%，2021年更達成零胃癌死亡的里程碑。這項計畫不僅獲得2024年行政院傑出科技貢獻獎，更於2025年納入國家健保政策，預計2026年全面推廣至全台22縣市，造福更多民眾。吳院長強調：「學術成就不應以論文或計畫數量衡量，而應以拯救多少生命來評斷。」

▲吳明賢院長精采演講引發熱烈迴響，與會者皆表示獲益良多，現場氣氛熱烈。（圖／IEAT提供）

談及領導哲學，吳院長引用「No Guts， No Glory; No Team， No Legend」強調團隊合作的重要性，並以「3H精神」-謙遜(Humility)、人性(Humanity)與幽默(Humor)作為領導核心價值。他分享在COVID-19疫情期間，台大醫院如何在資源有限、壓力龐大的情境下，透過跨團隊協作、以病人為中心的照護模式，成功守護台灣醫療防線。吳院長特別提到：「沒有團隊就沒有傳奇，一個人的夢想只是夢想，一群人的夢想才能成真。」

吳院長也以「黑天鵝與灰犀牛」比喻企業面臨的突發危機與可預見風險，鼓勵企業領袖培養「有遠見的行動力」(Vision with Action)，避免「沒有遠見的行動是夢魘，沒有行動的遠見是白日夢」。他強調，面對劇變的國際環境，台灣產業應秉持謙卑、協作與創新精神，化危機為轉機，共同打造「護國群山」的韌性競爭力。

吳院長以自身的經歷為例，分享如何在多變的醫療環境中，堅守良知與責任，並以醫者為本、視病猶親的態度面對挑戰。他指出：「領導者的本質，不是發號施令，而是能夠創造影響力與信任。」這樣的理念，不僅適用於醫界，更對當前處於變局中的企業經營者提供了寶貴啟發。

院長並強調：「以醫弘道」不僅是一種醫療實踐，更是一種生命哲學與社會責任的展現。他指出，真正的領導者，不只是掌握專業與權力，更須具備「厚度、廣度、深度與溫度」的「四度」領導價值，才能啟發人心、承擔責任、開創願景，進而在變動的世界中引領團隊邁向未來。

整場演講融合醫學、人文、哲學與領導實務，不僅引發在場輸出入公協會領導人強烈共鳴，也讓企業代表們從醫學視角中獲得全新啟發，獲得與會者高度肯定；院長更特別致贈其親筆簽名的著作《行俠仗醫 以醫弘道》予聯誼會，盼能與在場企業界朋友們分享這份跨越醫療與人生的智慧。

本次演講為2025年度輸出入公會聯誼會系列交流活動之一，未來輸出入公會聯誼會將持續整合產官學各界資源，打造更具深度與影響力的經貿交流平台。

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

