▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

台積電前資深副總羅唯仁涉嫌竊取2奈米以下先進製程技術等機密資料，要回鍋競爭對手英特爾擔任研發副總。事件爆出近1個月，台積電才終於在25日正式提告。對此，財經網紅胡采蘋分析，羅唯仁輩分很高，要怎麼做、怎麼告，都要提前考慮好，台積電此舉是力求「一擊即中」。

胡采蘋25日晚間在臉書發文，這幾天一堆陰謀論，說台積電派羅唯仁去英特爾當先鋒，作為併購英特爾的先遣部隊，還說台積電沒對羅唯仁提告，一定是美國政府和台積電、英特爾有什麼三方交易。這些專家、分析師講得言之鑿鑿，「其實你要看一個人有沒有神經錯亂，這種時候就是最好的觀察點。」

▲台積電前副總羅唯仁。（圖／取自工研院）

胡采蘋指出，台積電和國發基金都好幾次講過沒有要併購英特爾了，就算真的被逼吞，也不是這麼個暗渡陳倉二百五，畢竟併購有併購的辦法，通常會視幾方人馬先談個幾百回合，各自擬定自己要買什麼、不買什麼，詳細估價、拆分，並討論重組、合併後續的整合構想，這其實是很專業很謹慎的事。

胡采蘋分析，台積電沒有第一時間開告，是因為羅唯仁輩分很高，要怎麼做、怎麼告，都要考慮好，如果對簿公堂就一定要罪證確鑿，一擊即中，「撕破臉就是要告到對方倒，所以需要時間考慮清楚。」

胡采蘋說，在這種情況下，英特爾是不可能用羅唯仁了，不然就得承擔法律風險，公司內部的資產或生產設備等，有可能會被聲請扣押或走其他各種法律程序，這就會嚴重耽誤到生產，英特爾不可能冒這種風險。

胡采蘋批評，一堆人把這些事情講得好像在演什麼還珠格格，好像紫薇才是親生女兒，找一個小燕子去頂替，紫薇暗渡陳倉就是為了掩蓋大明湖畔的夏雨荷，「我每天看這些新聞評論真的就有一種在看二百五連續劇的感覺。真的是蒼天哪。」