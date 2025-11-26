張忠謀、魏哲家最大難題！　台積電接班水很深

▲台積電多次出現人事案擺不平，高階主管跳槽競爭公司打對台的例子。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

對台積電創辦人張忠謀和董事長魏哲家來說，接班的人事安排，或許是他們最難解決的問題。以張忠謀任內的梁孟松來說，從台積電離開後先後跳槽到三星和中芯，對台積電造成傷害迄今仍餘波盪漾；魏哲家才當上董事長一年多，也要面對資深副總經理羅唯仁帶槍投靠英特爾的尷尬，就在事發後一個月，直到25日才正式對羅唯仁正式提告，這段期間台積電低調的作風，也引發各方議論，可見台積電人事安排問題，水有多深。

今年75歲，跳槽英特爾引發軒然大波的前台積電資深副總經理羅唯仁，畢業於台大物理系、擁有美國加州大學柏克萊分校固態物理與表面化學碩士和博士學位。不但曾擔任過英特爾廠長，在台積電也一路擔綱研發副總、先進技術事業副總，以及技術研發暨企業策略發展資深副總等職，他也是向張忠謀提出夜鷹計畫，以研發團隊24小時不間斷加速推進，成功跨越10奈米的重要推手。「正因戰功卓著，為禮遇羅唯仁，台積電甚至讓他延了8年才退休。」知情人士說。

剛傳出羅唯仁跳槽英特爾消息時，一名台積電的主管就對本刊說：「公司續聘他那麼多次，已對他很好，況且都已經75歲，不太可能會跳到英特爾吧。」但沒隔幾天，羅唯仁就傳出在10月底已進入英特爾任職，讓台積電內部震撼不已。

據台積電內規，資深副總67歲就該屆齡退休，如要延後退休就必須每年提到董事會同意，羅唯仁已連續8年延退，今年卻不繼續延任，台積電內部認為，可能就是為了拔擢中生代考量。

令人納悶的是，市場傳出羅唯仁退休前曾大量影印機密資料，高檢署也在第一時間宣布分案調查，相對於過去對梁孟松到三星以及中芯的追訴，台積電直到25日才對外發布聲明，正式向智慧財產及商業法院提出羅唯仁的訴訟。

台積電表示，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。台積電法務長方淑華在 114 年 7 月 22 日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾任職。離職後羅唯仁旋即前往英特爾擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱 EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾，因此台積電有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。 身為國發會主委、台積電董事的葉俊顯先前則替台積電緩頰：「羅唯仁在離職前一年多，就已經被調離核心業務，不再接觸先進製程內容。」

至於挖角羅唯仁的主角—英特爾，在沉寂了4天後，才由執行長陳立武回應表示，「指控都是謠言與預測，英特爾向來尊重他人智慧財產權。」試圖化解外界質疑。

一位半導體業高層坦言，羅唯仁擁有美國公民身分，加上人也已在美國，即便真的帶走機密資料到英特爾上班，台積電恐怕還是拿他沒轍。「但就算透過官司彌補損失的機率不大，基於維護保密制度考量，應該還是該對他提告，亡羊補牢。」

從梁孟松到羅唯仁先後跳槽敵手事件觀察。不管是對張忠謀，還是魏哲家，台積電真正要面對的最大難題，依舊是「接班人安排」。面對王英郎和張宗生2位中生代戰將，接下來究竟要複製張忠謀設計的雙首長制？還是要選出最佳接班人交棒？哪種方式才符合台積電的最大利益，考驗魏哲家的智慧。



