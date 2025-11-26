退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

▲台積電前副總、工研院第14屆院士羅唯仁。（圖／取自工研院）

記者葉國吏／綜合報導

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁退休後加入英特爾，台積電已於25日對他提起法律訴訟，還有人透露羅唯仁會這樣做，是因為對董事長魏哲家不滿。

根據《鏡週刊》報導，據台積電內部消息指出，羅唯仁跳槽的主因可能與不滿人事安排有關。去年台積電董事長魏哲家接任後，羅唯仁希望能更上一層樓，卻因董事會拒絕延後其退休申請而感到不平衡。一位公司內部人士透露：「他認為自己受到冷落，才選擇加入老對手英特爾，就是要讓台積電付出代價。」

▲魏哲家董事長。（圖／記者林敬旻攝）

現年75歲的羅唯仁，學術背景相當亮眼，畢業於台大物理系，並取得美國加州大學柏克萊分校的碩士及博士學位。他不僅曾在英特爾擔任廠長，回到台灣後也在台積電擔任多項高階職務，包括研發副總及先進技術事業副總。他曾提出「夜鷹計畫」，率領團隊24小時不間斷研發，成功突破10奈米技術，對公司貢獻巨大。

知情人士指出，台積電曾為表彰羅唯仁的貢獻，特別延長他的退休年限至今。然而，這次的跳槽事件依然讓人感到意外，也讓台積電陷入智慧財產權保護的挑戰。隨著訴訟進行，業界將密切關注這場科技巨頭間的博弈。