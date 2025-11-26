一票人嚇壞！分期買iPhone「害房貸少100萬？」　理財達人揭真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

先前有民眾爆料，朋友買iPhone 16，選擇以信用卡零利率分期付款，卻在申請房屋貸款時，因分期導致最終核准額度比預期少100萬元。對此，粉專「喬王的投資理財筆記」揭真相，坦言真兇其實是自己的財務行為。

「喬王的投資理財筆記」今發文指出，最近看到一則新聞，有人刷卡分期買手機，使得房貸額度直接縮水，整整少了100萬元，不少民眾看完嚇到，就怕刷卡分期會影響自己的信用分數，或者貸款額度。

喬王指出，銀行根本不在乎你買什麼手機、刷什麼卡，他們唯一在意的是，「你是不是一個穩定、準時還錢的人」，而非民眾口中的「分期」，在銀行眼裡，所謂的「分期」更分成三種等級。

其中，最常見的「單筆消費分期」，例如手機分12／24期，其實屬於「正常分期消費」，只要按時繳款，銀行並不會特別扣分；反倒是「帳單分期」與「預借現金」，才是銀行最敏感的紅字訊號，一個代表你整筆帳單付不出來，一個則代表你把信用卡當提款機用，兩者都是銀行眼中的高風險行為。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

「那為何有人因為買手機分期，房貸就被縮額？」喬王直言，不是手機害你，是你的「月負債比」早就在警戒線上，包含車貸、多筆分期、甚至循環利息，若每月固定要還的金額佔收入太高，銀行自然會大幅降低你能承受的房貸額度。

另外，只要信用報告裡出現遲繳、帳單分期、預借現金等紀錄，也會讓銀行對你信任度下降。

最後，喬王提醒，如果想讓銀行放心把房貸借給你，把幾件事做到位就好，「不遲繳、不預借現金、不使用帳單分期、維持健康負債比。只要財務行為乾淨、繳款規律，銀行根本不會因為你買一支手機，就砍你百萬房貸。」

．本文由「喬王的投資理財筆記」授權引用

．一次搞懂：消費分期、帳單分期、預借現金分期

