配息連三升發威！00929受益人數全級距回溫！

▲月配高股息ETF更有感。投資仍需留意市場風險。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）買氣明顯回溫！受惠於配息連三升，成功提振市場信心。最新資料顯示，00929上週受益人數止跌回升，重返57萬人大關；同時也結束連週淨贖回態勢，轉為淨申購2.9億元，顯示資金與散戶情緒同步回暖。

00929在11月宣布配息自0.08元調升至0.09元，創近一年新高，也成為今年少數「連三升」的高股息ETF。隨著配息持續走揚，帶動投資人對後市的信心。根據CMoney統計，00929在11月首週仍有逾7億元淨贖回，但上週（11/17～11/21）已翻紅為淨申購2.9億元，展現久違的資金進駐力道。

受益人數也同步由負轉正，從11月初的減少數千人，轉為上週增加884人，而且是各級距幾乎全面回升。其中以持有20～30張投資人增加219人最多，其次為10～15張的201人、50～100張的184人，顯示中小額與中大戶皆開始進場布局。

從年初至今，00929配息已從0.05元、0.07元、0.08元，逐步上調至0.09元，穩定的現金流搭配良好的填息表現，成為吸引投資人續抱或加碼的主因。今年共11次除息中，有10次在當日完成填息，僅1次花費7天，被網友封為「填息王」，也有投資人形容其為「最有誠意的月配股」。