發票開獎更新雲端APP！他驚見工程師「私密日記」愣：全曝光了

▲114年9、10月期統一發票中獎號碼已於25日下午開出。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

114年9至10月統一發票已於25日開獎，不少民眾打開電子發票APP「雲端發票」準備更新、對獎，卻意外發現APP的版本更新內容完全不是一般敘述功能優化的內容，當中除了簡單敘述版本更新內容，還有工程師的「生活日記」，從同事日常、減肥過程、出國的伴手禮，到參加單車一日北高的熱血故事全都寫進去。此內容曝光後讓網友笑翻，直呼「版本內容是叫你寫更新日記，不是個人日記！」

一名網友在社群平台分享，他原本是為了對獎更新APP，沒想到細看後發現，更新內容像是當成工程師辦公室的日常，例如提到團隊成員減肥原因、成功瘦身後面對武嶺挑賽、水餃團購大賽，以及出國回來必帶「怪味零食」分享，從香菜口味洋芋片、榴槤洋芋片，到超硬尼泊爾氂牛乾酪球（工程師還註解「據說也是狗狗潔牙棒」），甚至跨公司舉辦的羽球聚會也靠零食來交流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更新內容還記錄工程師「伊森」的大胃王日常，上班還沒到中午就餓得發慌，美食街一口氣吃三家、假日到outlet連吃五家。他因常忘記想分享的店是哪一家，只能苦苦翻發票，而發票卻通通只寫「百貨公司」，導致完全查不到餐廳。後來團隊乾脆針對「百貨發票」新增櫃位備註功能，解決他想不起美食店的困擾，工程師還在更新內容得意表示「從此以後，他就能秒回憶起『喔！這張是那家烤鴨飯的！」

其中最讓網友笑翻的，是工程師竟然把挑戰單車「一日北高」360公里長程的故事也寫進更新紀錄。他提到伊森熱血報名比賽，還號召同事組成「補給隊」，晚上11點從新北八里出發，補給隊沿路趕往新竹、苗栗、彰化、台南支援香蕉、飯糰、能量飲等。而伊森途中爆胎兩次，換完胎仍堅強上路，最終在2000多名選手中拿下第52名，同事小威則是第152名，讓補給隊又驚又喜，還開玩笑問「下次要挑戰四極620公里嗎？」

神展開的更新內容立刻引起熱論，網友紛紛留言「這根本工程師的公開日記」、「以後更新APP都像追連載」、「這個根本是被程式語言耽誤的小說家吧」、「好啦，我會更新，拜託每次都這樣寫」、「有新活動了，要到APP幫伊森集氣，可以解鎖下一集」、「我願意為了看工程師的日記而下載這個APP」。

▲▼工程師將個人日記放進版本紀錄。（圖／翻攝雲端發票APP）

▲▼工程師將個人日記放進版本紀錄。（圖／翻攝雲端發票APP）





延伸閱讀

▸ 祈錦鈅結束2年短命婚！「撐著破爛身心靈1年」心碎斥丈夫不聞不問

▸ 黃志明傳嚴重車禍逝世！享年56歲 圈內好友慟：兩天前才視訊通話

▸ 原始連結