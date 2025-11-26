記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

PCB銅箔供應商金居（8358）、記憶體模組廠商丞（8277）兩檔個股於今（26）日起至12月9日為止，被列入處置股，商丞應聲打落8.33元跌停價，金居則是拉回跌至220元、跌幅3.93%。

AI應用帶動高階銅箔出貨需求成長，金居調整產品結構，轉向以HVLP3、HVLP4供應為主， 高階銅箔出貨挹注下，10月合併營收7.01億元，年增34%，單月淨利1.09億元，年增137%，單月每股盈餘0.43元，年增高達138.9%。

金居因股價飆漲、周轉率高，遭到櫃買中心公告為注意股，最近30個營業日被櫃買中心列為處置，又因最近10個營業日內有6個營業日公布注意交易資訊，今日起到12 月9日10 個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每 20分鐘撮合一次並預收款券。

記憶體模組廠商丞公佈第三季稅後虧損0.13億元，每股稅後虧損0.15元，創下連續 30季虧損紀錄，櫃買中心指出，商丞第三季財報顯示，每股淨值低於5元，於11月19日起改列為全額交割股，且連續3個營業日被列注意股，今日起至12月9日為止，改以人工撮合終端機執行撮合作業，每10分鐘撮合一次。

