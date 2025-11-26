AI霸主遭Google挑戰　輝達反擊「技術仍領先業界一代」

▲輝達。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

針對外界關注 Google 自研 AI 晶片崛起、可能動搖其在 AI 基礎設施市場主導地位的疑慮，輝達周二罕見在 X 平台發文強調，自家技術仍「領先業界一代」，且其平台是目前唯一能支援所有主流 AI 模型、可涵蓋所有運算場景的解決方案。

輝達表示，公司樂見 Google 在 AI 領域取得進展，雙方依舊維持合作關係，並持續向 Google 供貨。貼文也直接點名，與 Google TPU 這類專為單一企業、單一用途設計的 ASIC 晶片相比，輝達最新一代 Blackwell GPU 在性能、彈性與通用性方面具「全面優勢」。

相關聲明出現在市場情緒轉趨敏感之際，《The Information》日前報導，Meta 正與 Google 商談採購 TPU，並評估 2027 年導入自家數據中心，消息使輝達股價周二一度下跌 3%。業界普遍解讀 Meta 此舉有意分散算力來源，也讓外界再度關注 TPU 是否可能成為高端運算的新選擇。

目前輝達在 AI 晶片市場占有率仍高達九成以上，但 Google 近月來加速推動 TPU 生態，包括允許企業透過 Google Cloud 租用運算資源。Google 也在本月推出新一代 Gemini 3 模型，並以 TPU 完成訓練，獲得業界正面評價。

Google 表示，市場對 TPU 與輝達 GPU 的需求正在同步增加，公司將持續支援兩類產品。同時，輝達執行長黃仁勳在財報會議上也強調，Google 仍是其重要客戶，Gemini 系列模型同樣可運行在輝達平台上。他亦透露，已與 Google DeepMind 執行長哈薩比斯保持溝通，雙方均認為 AI 仍遵循「投入更多晶片與資料、模型性能就會持續提升」的行業核心定律，這也意味高端 GPU 與系統需求仍將維持強勁。