00929配息三升+指數優化　ETF專家：息率穩了

財經中心／綜合報導

規模快速膨脹的復華台灣科技優息ETF（00929），自11月21日起啟動指數編製規則更新，引發市場高度關注。專家指出，本次調整的重點包括成分股數量、產業範圍及定審機制全面優化，目的是因應基金規模從上市後一路飆升，原本僅挑選40檔股票的架構已不敷使用。透過調整，00929將朝向「更穩、更分散、息收更具競爭力」的方向演進。

規模前五大高股息ETF，前十大持股權重，00929規則調整後，前十大集中度有機會降至5成以下：

產業分析師指出，本次調整的第一項重點，是將成分股從40檔增加至50檔，使前十大持股的集中度可望下降，有助降低波動，提升投資安全性。第二，新增生技醫療、數位雲端與綠能環保三大科技相關產業，反映科技跨界趨勢加速發展，也讓成分股更具成長性。第三，指數定審從一年一次改為一年兩次，12月審查將優先納入一年配息兩次以上的公司，使息收來源更加穩定；6月則聚焦基本面健全、具成長潛力的科技企業。

券商投資部門表示，這套「上半年挑成長、下半年增配息」的雙軌制度，有助強化00929的長期競爭力。

市場關注本次調整是否可能帶動00929未來「再升息」。對此，專家認為，從調整方向觀察，息收來源確實有機會更加充足，包括更多穩健配息公司被納入、成分股產業更具多元化等，都有利強化整體配息體質。然而最終是否升息仍需視成分股變動與市場環境而定。

除了規則調整本身，00929未來的變化也引發不同族群投資人的關注。專家指出，ETF的特性使其適合多元族群，本次調整後對不同投資者需求也能產生正面效果：

對於剛踏入投資市場的新鮮人來說，ETF本就因分散風險、門檻低，是最容易入門的工具。本次00929分散度提高，對初學者更具安全感。

對資金有限的小資族而言，ETF能透過定期定額方式，以小額參與股市；00929新增的科技跨界領域，也提供更多成長空間，能為小額資金增加長期累積效果。

上班族因工作忙碌無暇盯盤，多半偏好「買了不用每天操心」的投資方式。00929因為成分股會隨指數自動調整，新規則讓選股更彈性，也讓上班族免除選錯股的壓力。

退休族群則看重穩定現金流。00929本屬月配型 ETF，本次新增強調配息頻率的定審機制，有助讓息收來源更穩定，對退休族群吸引力更高。

至於專業投資人，則會運用ETF迅速布局科技產業，掌握趨勢。本次新增生技、綠能、雲端等領域後，00929的產業代表性更完整，也能為專業投資人在做產業輪動時提供更多延伸選項。

依產業分析此次指數調整，是為因應00929規模快速成長，必須讓指數架構更符合市場需求。由於成分股分散度提升、產業深度加強、定審機制更細緻，00929的整體體質有望進一步強化。對於以長期投資為核心的小資族與上班族而言，本次規則更新帶來的影響多為正面訊號。

專家最後建議，投資人仍可採取定期定額搭配逢低加碼的方式，讓成本平均化。由於高股息 ETF 的核心精神在於「長期持有、累積張數、享受現金流」，在指數規則調整後，00929往更成熟與更穩健方向發展，對長期投資者而言是更值得關注的正面發展。