快訊／台股收盤大漲497.37點　台積電漲25元至1440

記者林潔禎／台北報導
台股今（26日）開高走高，加權指數終場大漲497.37點，以27409.54點作收，漲幅1.85％，成交量5087.91億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲151.0點開出，指數開高走高，盤中最高達27409.54點，最低27063.17點，終場收在27409.54點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1440元，漲幅1.77％；鴻海（2317）上漲8元至227元；聯發科（2454）上漲115元至1300元；廣達（2382）上漲4.5元來到279.5元；長榮（2603）上漲1.5元至182元。
今天漲幅前5名個股為邁科（6831）上漲51元，漲幅28.57％；資拓宏宇（6614）上漲7.55元，漲幅15.91％；事欣科（4916）上漲4.6元，漲幅10％；寶一（8222）上漲4.2元，漲幅9.98％；和成（1810）上漲1.7元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為中華化（1727）下跌4.4元，跌幅9.94％；華東（8110）下跌3.25元，跌幅9.08％；環科（2413）下跌2.05元，跌幅7.16％；惠特（6706）下跌6.1元，跌幅7.11％；華邦電（2344）下跌3.9元，跌幅6.78％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|邁科（6831）
|229.5
|▲51.0
|▲28.57％
|資拓宏宇（6614）
|55.0
|▲7.55
|▲15.91％
|事欣科（4916）
|50.6
|▲4.6
|▲10.0％
|寶一（8222）
|46.3
|▲4.2
|▲9.98％
|和成（1810）
|18.75
|▲1.7
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中華化（1727）
|39.85
|▼4.4
|▼9.94％
|華東（8110）
|32.55
|▼3.25
|▼9.08％
|環科（2413）
|26.6
|▼2.05
|▼7.16％
|惠特（6706）
|79.7
|▼6.1
|▼7.11％
|華邦電（2344）
|53.6
|▼3.9
|▼6.78％
資料來源：證交所
