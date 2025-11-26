快訊／台股收盤大漲497.37點　台積電漲25元至1440

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

台股今（26日）開高走高，加權指數終場大漲497.37點，以27409.54點作收，漲幅1.85％，成交量5087.91億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲151.0點開出，指數開高走高，盤中最高達27409.54點，最低27063.17點，終場收在27409.54點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1440元，漲幅1.77％；鴻海（2317）上漲8元至227元；聯發科（2454）上漲115元至1300元；廣達（2382）上漲4.5元來到279.5元；長榮（2603）上漲1.5元至182元。

今天漲幅前5名個股為邁科（6831）上漲51元，漲幅28.57％；資拓宏宇（6614）上漲7.55元，漲幅15.91％；事欣科（4916）上漲4.6元，漲幅10％；寶一（8222）上漲4.2元，漲幅9.98％；和成（1810）上漲1.7元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為中華化（1727）下跌4.4元，跌幅9.94％；華東（8110）下跌3.25元，跌幅9.08％；環科（2413）下跌2.05元，跌幅7.16％；惠特（6706）下跌6.1元，跌幅7.11％；華邦電（2344）下跌3.9元，跌幅6.78％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 邁科（6831） 229.5 ▲51.0 ▲28.57％ 資拓宏宇（6614） 55.0 ▲7.55 ▲15.91％ 事欣科（4916） 50.6 ▲4.6 ▲10.0％ 寶一（8222） 46.3 ▲4.2 ▲9.98％ 和成（1810） 18.75 ▲1.7 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中華化（1727） 39.85 ▼4.4 ▼9.94％ 華東（8110） 32.55 ▼3.25 ▼9.08％ 環科（2413） 26.6 ▼2.05 ▼7.16％ 惠特（6706） 79.7 ▼6.1 ▼7.11％ 華邦電（2344） 53.6 ▼3.9 ▼6.78％

