季線上下贏的策略　抓住起漲＆出貨的優勢關鍵時刻

圖／先探投資週刊 提供

輝達財報超級好，但股價先漲後跌，台股跟跌逼近季線，惟相關供應鏈獲利好是不爭事實；其他包括記憶體、PCB、被動元件、矽光子以及集團代表華新、南亞本季可望交出好業績，這些短線都是籌碼問題，股價修正後、PE降低有利後續再起。其他金控、航運、軍工都具有籌碼穩定優勢，隨時有再起機會！

文／方亞申

十一月以來外資賣超台股超過二七○○億元，趁著今年股市大好，且近期日圓貶值帶動亞幣走貶，在感恩節休假前獲利了結味道濃厚。台股下修逼近季線。雖有「全村的希望」輝達亮出底牌，季報成績超過市場預期，營收五七○億美元，季增及年增各達二二％及六二％，並指出新一代的Blackwell晶片需求暢旺，整體業務「非常、非常強勁」。

重點是對於下一季預估營收六五○億美元，高於市場預估的六二○美元，毛利率在七○％以上的中位數。而市場擔心的四大ＣＳＰ大廠第三季貢獻營收六一％，高於第二季的五二％。但市場對ＡＩ投資回收抱持疑問，以及美銀調查：逾半經理人看ＡＩ股已泡沫化；還有四五％受訪者表示，ＡＩ泡沫化是市場和全球經濟最大尾部風險，輝達財報利多股價攻堅失敗，可能會整理一陣子。

輝達始終維繫全村的希望

十月底前後，當輝達總市值超過五兆美元、今年股價漲幅超過四○％後，利空接二連三丟出來，例如橋水、軟銀孫正義及文藝復興等不少大基金出清持股、《大賣空》作者放空，以及市場對於ＡＩ投資太大回收遙遙無期等利空，致使輝達股價從二一三美元快速跌回一八○美元以下，跌幅超過十五％。連帶台股相關供應鏈從台積電、日月光投控、京元電、奇鋐、富世達、台光電、台達電、光寶科等股價下修。

惟當輝達喊出需求強勁，甚至黃仁勳飛到台灣緊盯台積電晶片，等於給台灣供應鏈如鴻海、緯穎、緯創、廣達及散熱、電源、機殼等供應鏈吃下定心丸。

再者，市場最擔心是資料中心下游出海口發展能否使大廠投資獲得回報？不過近期先是xAI說其推理速度可將Google AI模型Gemini2.5壓著打；但是Google據傳近期推出全新ＡＩ模型Gemini 3.0，被視為正面迎戰xAI及ChatGPT5.0，市場評價高。

且輝達及Google加碼投資已有現金流的Anthropic（類似OpenAI），該公司市場估值已達三千五百億美元，僅次於OpenAI的五千億美元及SpaceX的近四千億美元。而Anthropic也保證向輝達購買一定數量ＧＰＵ，幾乎所有ＡＩ設計及下游大廠都綁在一起了。ＡＩ APP日漸增多，部分付費消費者也能接受。重點是股市埋單，Alphabet（Google母公司）股價在美股近期回檔中領先創歷史新高，且見到巴菲特第三季首次買進四三億美元Alphabet，不少基金都加碼Alphabet，市場對於Google技術及ＡＩ自行發展晶片第七代ＴＰＵ都給予很高評價，看來總市值進入四兆美元俱樂部指日可待，短線上股價表現可望強過輝達。

零組件延燒勢不可擋

另一方面，川普政府說白宮將於未來一周正式發布名為「創世紀計畫」（Genesis Mission）的行政命令，為美國人工智慧發展開啟前所未有的戰略動員，政府內部將此計畫定位為「足以比肩曼哈頓計畫與太空競賽」的國家級工程，標誌著美國ＡＩ競爭進入新階段。加上星際之門計畫，民間及政府正積極投入ＡＩ發展。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2380期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

