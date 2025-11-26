十三F大咖出招！AI聚焦分歧　從單押科技股到雙核心布局

十三Ｆ報告揭露期到來，超級機構對ＡＩ股態度分歧，第三季算是ＡＩ產品交替與降息想像的關鍵時點，端看機構投資人如何布局。

文／周佳蓉

時間來到十一月下旬，美股迎來每季一次的十三Ｆ報告揭露期，意謂著資產規模超過一億美元的機構，都必須向美國證交會（ＳＥＣ）申報最新持股明細。第三季的美股正處在「ＡＩ超級周期」與「高利率環境」交錯下的關鍵時間點，儘管後續多家科技巨頭繳出的財報強勢亮眼，但部分股票估值與股價創下多年波段高點，使得機構投資人形成明顯的兩極策略：有人選擇擁抱ＡＩ與科技，多頭再加碼；也有人開始減碼、布局避險部位，甚至大動作做空。

從整體大盤來看，第三季美股維持高檔震盪走勢，ＡＩ基礎建設需求依舊是最強驅動力。Google、Microsoft、Meta等ＣＳＰ巨頭公布亮眼季報，展現在ＡＩ搜尋、雲端服務與廣告變現能力的提升；特斯拉（Tesla）第三季交車量意外增長超過七％，也為科技股帶來額外支撐。這次從五大指標型投資機構的十三Ｆ報告來觀察，整體而言，呈現出明顯的「分散化」與「ＡＩ聚焦分歧」，不論是波克夏買進股歌、索羅斯增持亞馬遜，或橋水基金減碼輝達，都反映出市場對ＡＩ龍頭的重新評估。

波克夏砍蘋果、轉進谷歌

如果說這些機構之中誰的動作最令人意外，答案無疑是波克夏。高齡九五歲的股神巴菲特宣告今年底前將正式退出波克夏，不再參與管理事務，在第三季度的資產規模來到二六七○億美元，比第二季略增近九○億元。

在連續一二季淨賣超美股之後，波克夏在第三季做出罕見而關鍵的轉向─買進科技巨頭谷歌。單季投入金額高達四三億美元、約一七八五萬股，直接躋身前十大持股之列；同時，過去多年穩居第一重倉的蘋果則連兩季遭到大幅度出售，第三季再度減碼四一七九萬股、約一○六億美元，使蘋果在波克夏整體投資組合中的比重，從頂峰時的四九％迅速下降至不到三成。

從產業配置來看，科技板塊的比重雖未劇烈升降，但結構已悄悄從「獨押蘋果」轉向「蘋果＋谷歌」的雙核心布局。金融類股則微幅下滑至四一％，並在金融內部─增持四三○萬股安達保險（Chubb），同時大幅減碼美國銀行（BAC），該檔減持金額僅次於蘋果。此外，波克夏也開始清理部分缺乏成長性的長期部位，包括連續多年在組合中占有一席之地的威瑞信（VRSN）、醫療服務商DaVita（DVA），以及建商D.R. Horton（DHI），都出現在本季的減持或出清名單中。

至於為何選擇在這個時點重押，答案或許藏在Google的ＡＩ策略之中。其最新推出的Gemini 3模型，不僅技術能力受到外界高度評價，更搭配其在全球搜尋引擎九成的壟斷地位，與YouTube這個全球最大影音平台，形成巴菲特最偏好的「持久經濟護城河」。巴菲特曾坦言自己早在十多年前就注意到谷歌廣告業務的威力，卻因為錯失良機而未能投資，如今ＡＩ的推動讓Google競爭力再度擴大，這次波克夏明顯不願再錯過。年初迄今Alphabet股價漲幅擴大至五四％，也擠下微軟拿下全球市值第三的殊榮。

Google的新ＡＩ獲得盛讚

從數據面來看，Google的ＡＩ生態已全面開花：AI Overviews月活躍數達二○億人、Gemini月活躍超過六．五億人、超過七成雲端客戶已導入Google AI。Gemini 3更被多家華爾街分析師稱為「業界最強大的ＡＩ模型」，美銀指出Google已成功將搜尋流量有效導向ＡＩ介面，代表廣告業務結構也迎來新一輪變現方式。科技七巨頭（Mag 7）之中波克夏目前持有三家，除了蘋果、Alphabet之外還有Amazon，不過持股比例並不高。除了巴菲特以外，喬治·索羅斯（George Soros）這位傳奇人物也增加了對谷歌、亞馬遜的持股。索羅斯在第三季維持著他一貫的「戰術打法」：靈活而敏銳，但方向明確。索羅斯本季增持Alphabet、加碼亞馬遜達到四．○五億美元，但這並不是他第一次重押亞馬遜。事實上，在ＡＩ雲端與電商雙雙回升的背景下，索羅斯早在去年便曾短期持有並增持亞馬遜，後因為市場震盪而減碼，如今在AWS成長加速、消費復甦、廣告業務的條件下，他再度選擇回頭買進。（全文未完）

