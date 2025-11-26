Meta採用Google TPU晶片　4檔「發哥概念」ETF沾光

▲搭上TPU晶片供應鏈，聯發科今攻漲停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

外電報導，Meta未來推出資料中心可能大規模導入Google的TPU晶片，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，激勵台灣Google供應鏈。聯發科（2454）被視主要受惠對象，今（26）日開盤直衝漲停，觀察以聯發科為成分股的台股主題型ETF，其中權重超過10%的有中信關鍵半導體（00891）、新光臺灣半導體30（00904）、富邦旗艦50（009802）、野村臺灣新科技50（00935）等四檔為主。

Google近幾年大舉進軍雲端運算，更自行投入ASIC晶片開發，明年更將跨入第七代TPU。據悉，Google TPU專供自家雲端資料中心使用，再以租賃形式將資料中心算力提供給企業用戶，傳近期已開始向企業推銷可安裝在客戶端機房的硬體設備，目的是讓Google TPU更深入企業核心運算，直接與輝達GPU架構正面競爭。而Google TPU當中搭配的I/O die便是由聯發科供貨。

聯發科日前法說上提及，第一個AI加速器ASIC專案執行順利，預估2026年自家雲端ASIC業務營收可達10億美元，2027年則上看數十億美元，看好自家中長期在此領域的佈局效益。

00891經理人張圭慧表示，全球晶片需求持續升溫，前端GPU市場競爭激烈，投資焦點持續轉向具技術與製造優勢的關鍵企業。除Google外，輝達新一代Blackwell GPU其晶片尺寸將由1913mm² 放大至3202mm²，測試內含價值由53美元倍增至95美元，未來Rubin世代將再創高峰。

張圭慧指出，全球AI產業成長動能強勁，各國積極布局主權AI，有望進一步帶動台灣半導體族群亮眼表現，投資人可透過布局半導體主題型ETF，掌握這波產業升級行情。



