台積電告羅唯仁　經長龔明鑫：工研院已啟動撤銷院士流程

Meta採用Google TPU晶片 4檔「發哥概念」ETF沾光

外電報導，Meta未來推出資料中心可能大規模導入Google的TPU晶片，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，激勵台灣Google供應鏈。聯發科（2454）被視主要受惠對象，今（26）日開盤直衝漲停，觀察以聯發科為成分股的台股主題型ETF，其中權重超過10%的有中信關鍵半導體（00891）、新光臺灣半導體30（00904）、富邦旗艦50（009802）、野村臺灣新科技50（00935）等四檔為主。

無人機500億採購登場！軍工股雷虎、中光電飛起來 9檔齊刷漲停

軍用無人機採購案啟動，國防部軍備局訂今（27）日召開徵商、規格說明會，航太軍工相關類股包含亞航（2630）、漢翔（2634）、邑錡（7402）、雷虎（8033）、中光電（5371）、晟田（4541），工業電腦攸泰科技（6928）、事欣科（4916），以及龍德造船（6753）等九檔，齊刷一排漲停。

「小台積」0052今恢復交易爆逾13萬張大量 躍居成交王

有「小台積」之稱的富邦科技（0052）完成「一拆七」股票分割，於今（26）日以35.04元重新恢復上市，由於分割之後，一張投資成本不用到4萬元，吸引小資族群進場，開盤50分鐘，成交量爆13萬張，成為上市成交王，股價反映台積電（2330）上攻，最高來到35.4元，漲幅逼近1%。

Google概念股！ 聯發科衝漲停 一掃跌至14個月低點陰霾

市場關注Google自研張量處理器（TPU）在人工智慧（AI）晶片領域的崛起，激勵與Google在特殊應用IC（ASIC）合作的聯發科（2454）今（26）日早盤即攻上漲停價，暫揮別上周才創下14個月低點的陰霾。

記憶體、PCB股各1檔今起列處置 金居股價跌幅3.9％

PCB銅箔供應商金居（8358）、記憶體模組廠商丞（8277）兩檔個股於今（26）日起至12月9日為止，被列入處置股，商丞應聲打落8.33元跌停價，金居則是拉回跌至220元、跌幅3.93%。

AI霸主遭Google挑戰 輝達反擊「技術仍領先業界一代」

針對外界關注 Google 自研 AI 晶片崛起、可能動搖其在 AI 基礎設施市場主導地位的疑慮，輝達周二罕見在 X 平台發文強調，自家技術仍「領先業界一代」，且其平台是目前唯一能支援所有主流 AI 模型、可涵蓋所有運算場景的解決方案。

5檔主動式台股ETF受益人41.4萬人創高 4檔搶募進場

無懼大盤大跌大漲劇烈震盪，主動式台股ETF人氣持續暢旺。根據集保戶股權分散11月21日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF受益人全數創高，整體受益人數上周增加3.08萬人，統計總人數來到41萬4612人，已連續第6周創下歷史新高，挾帶著近9%年化配息率光環的主動群益台灣強棒(00982A)受益人周增1.5萬人奪下最佳人氣王。

台積電告羅唯仁涉洩密 童子賢：考驗智財權跨國處理

晶圓代工廠台積電25日宣布對轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告。代工廠和碩董事長童子賢今天受訪指出，在科技業工作不該違反職業道德，這是不能觸碰的禁忌，這次個案將考驗台灣在智財權跨國處理的司法實務運作。

DRAM產業Q3營收季增30.9% 台系供應商營收全季增20%以上

根據TrendForce最新調查，2025年第三季由於一般型DRAM(conventional DRAM)合約價上漲、出貨量季增，且HBM出貨規模擴張，推升DRAM產業營收較前一季成長30.9%，達414億美元，其中台系供應商延續第二季動能，第三季營收全數季增20%以上，其成熟製程產品逐步銜接上前三大業者轉換製程後無法滿足的市場。

高通推出Snapdragon 8 Gen 5旗艦平台 CPU效能提升36％

高通今日宣布推出Snapdragon 8 Gen 5行動平台。高通表示，此款頂級產品結合卓越效能與尖端技術，全面提升旗艦級行動體驗標準，其中Oryon CPU提供顯著的36%效能提升，以及76%更好的網頁瀏覽回應速度，Adreno GPU也讓遊戲和圖型處理效能提升達11%。同時，也支援代理式AI助理提供情境感知互動與個人化建議。