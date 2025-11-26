ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵：至少去中國不可能

記者劉邠如／台北報導


台積電前研發副總羅唯仁跳槽英特爾，引爆機密外洩爭議，台積電已正式對他採取法律行動。針對外界討論的幾個焦點，包括離職原因、是否帶走大量手寫資料，以及英特爾未來是否仍聘用羅唯仁等，人稱曲博的科技專家曲建仲受訪時表示，真正關鍵並不在於他是否退休或被挖角，而是「有沒有依照正常程序，以及非電子筆記在安檢上的漏洞」。而未來羅唯仁是否還會被英特爾聘用？曲博分析，英特爾目前表態是「尊重智慧財產權」看起來讓聘用有變數，但仍要注意因羅氏美籍，川普又死忠力挺，在這樣的靠山支持下「今天Intel如果覺得用他對Intel有幫助，他還是有可能會用。」

▲台積電前副總、工研院第14屆院士羅唯仁。（圖／取自工研院）

▲台積電前副總羅唯仁被挖腳英特爾，但傳出他疑似攜帶機密資料出走，台積電傳已決定提告。（圖／取自工研院）


●離職傳「不滿人事安排」？曲博：「退休」說法較合理
外界傳出，羅唯仁離職與「對人事安排不滿」有關。曲博對此表示，這屬於公司內部人事問題，「不方便評論」，但就年齡來看，他認為退休是更合理的解釋：「他的年紀其實也到退休的年紀，所以我個人反而認為，就是因為到退休年紀，所以就退休了。」

他也強調，現在外傳的說法並沒有證據，「沒有證明也沒辦法說什麼」。

● 台積電防洩密管制嚴，「紙本」卻成漏洞缺口
外界關注的另一焦點，是媒體報導羅唯仁離職前疑似帶走「很多箱資料」，其中包含「手寫筆記」。外界更擔心，即便沒有實體資料，「他腦袋裡也會帶走很多東西」。


對此，曲博說：「基本上任何員工從科技公司離職，可以帶走的就是大腦裡的記憶，也就是他在過去這一段時間，在工作崗位上學到的東西。」


但他也提醒，為此，高階經理人常會受到「競業禁止條款」約束，比方像是幾年內不能到競爭對手公司任職，且「正常程序」應該是如此，「如果一切依照正常程序，應該不會發生任何問題。」


問題出在哪？曲博點出這次爭議關鍵，在於「非電子資料的管制較鬆」：「這一次看起來似乎羅副總他有帶走一些資料，那根據媒體的報導，這些資料可能是他手抄的筆記。」


他指出，過去台積電對「電子產品」進出工廠規範極嚴格，甚至設有安檢門檢測，但針對這種筆記本這種非電子產品，可能過去的管制沒有那麼強烈，所以才會造成這一次的問題。


曲博認為，經過這次事件，台積電內部應該會重新檢視整個安檢與檢測流程，未來對於哪些資料可以攜出與攜入，都會有更嚴格的規範。

● 台積電為何隔一個多月才提告？「要完整蒐證」
外界也質疑，為何台積電拖了一個多月才正式提告。曲博認為，這樣的時間安排是合理的：「任何事情都是需要調查，所以公司內部當然需要一些時間進行調查，所以這非常的合理，更何況這麼職位高的主管，所以調查的過程一定會更慎重。」


他指出，重點不在外界所說「要一擊斃命」，而是這麼大的事情，必須慎重以對，才能向社會大眾、股東都有一個交代：「你一定是要完整的蒐集到足夠的資料，不可以是以訛傳訛，有完整的資料跟證據之後，才決定下一步的動作。」因此，他認為台積電時隔一個月出手，時間「並不算太長」也很合理。

● 英特爾聘用羅唯仁「不排除有變數」
在羅唯仁陷入與前東家法律糾紛之際，外界關心：英特爾接下來還會不會繼續聘用他？曲博表示，這將是一個未來「可以持續觀察」的重點：「英特爾的執行長也出來聲明說，他們是非常注重智慧財產權的公司，所以在這個當下，或許未來（聘用）還會有一些變化。」


他認為，在事情發生之前，英特爾要聘用任何人「都是合情合理的」，但現在情況已經不同：「一旦出了這樣（牽涉洩密）的事件，可能我們可以持續在觀察英特爾聘任羅副總這一件事情是不是持續的發生，我個人覺得確實有可能會有一些變數。」


他也提到，一般來說，像英特爾這樣的大企業，通常不太願意捲入智慧財產權的爭議，因此未來英特爾怎麼安排，「是下一個可以觀察的目標」，目前還不適合下定論。


另外外界也質疑，英特爾在挖角前應該知道羅唯仁是台積電高層，理當了解可能牽涉競業條款，為何仍願意聘用？曲博指出，有人提出一種說法，是「他並沒有簽競業條款」，但他強調，不論是否簽署，離職時都應該和公司充分溝通：「有沒有簽競業條款這件事情，我覺得這個是員工離職的時候要跟公司溝通的。」


他進一步解釋，理想的跳槽程序是，羅唯仁若真有意願要到英特爾任職，理論上應該要先知會台積電高層，在原公司同意下才加入英特爾，「這樣的處理方式會比較好。」


但現在看起來，「中間處理的過程有一些問題」，先前英特爾可能也沒有特別留意這一塊，因此後續英特爾對羅唯仁職務安排的反應，就更值得觀察。

● 台積電未來如何防高階人才外流？員工敏感度也是重點
談到未來台積電如何防止高階人才、尤其是高階管理人員外流，曲博認為，除了電子產品的管制將持續嚴格外，非電子紀錄也會被納入規範：「未來我認為連這些非電子產品類的紀錄，可能也會開始規範。」

他也點出另一個關鍵面向——內部員工對「異常狀況」的敏感度。他提到，若一位即將退休或離職的高階主管，突然開始召集屬下，要求簡報公司最新製程或研發進度，「這本身就是很奇怪的事情」，而媒體報導中也有類似情節被提起。

在他看來，下屬其實也應該提高警覺：「畢竟已經要退休或者已經要離職的人，怎麼會突然做這樣的事情？這個部分當然是針對員工對這個資訊保密的警覺度，那這個部分我認為未來台積電應該也會再加強。」
整體來說，他認為，這類事件發生後，公司一定會檢討，作業程序也會跟著調整，「未來就可以杜絕類似的事件發生」。

● 對台積電競爭力衝擊？曲博：能帶走的有限、影響也有限
外界擔憂先進製程的關鍵技術是否因此流出，會不會動搖台積電競爭力。對此，曲博的判斷相對保守：「我個人認為，他能帶走的東西有限，所以對整體的競爭力影響也有限。」

他解釋，雖然台積電與英特爾現在同樣走向「環繞閘極電晶體」架構，但實際製程細節不同，英特爾很難直接使用台積電的製程參數：「因為台積電跟Intel的製程也不相容，雖然都是環繞閘極的場效電晶體，但它的製程細節並不同，所以Intel也很難直接用到台積電的這些製程參數。」


此外，現在要在短時間內為客戶提供大量先進製程產能，且維持穩定、成熟的良率，「坦白說，其他競爭對手也短時間做不到」，因此就商業與技術面來看，這件事對台積電技術與業績的影響，他認為「不會有太大影響」。

● 會不會走上「梁孟松模式」轉往中國？曲博：可能性極低
最後被問到，外界是否有可能重演過去梁孟松的情況—先在國際競爭對手任職，最後轉往中國？曲博直接給出結論：「我認為不可能。」


他提到，羅唯仁已超過七十歲，是「已經退休要享清福」的階段，「而且他也不是缺錢」，因此他不認為會出現轉往中國發展的可能。不過，他也補充，這牽涉到個人私人規劃，認為可能性低只是他的猜測。


至於英特爾最後會不會繼續用羅唯仁？曲博認為，這當然「有可能」，也不一定會因為這次事件就不用他，畢竟最後還是取決於公司利益判斷：「畢竟他是美國人，Intel在美國，那現在背後又有川普政府在當他的靠山。今天Intel如果覺得用他對Intel有幫助，他還是有可能會用。」

