今年台灣精品獎55%是資通訊產業　華碩勇奪兩項金質獎

▲金質獎得主與經濟部長龔明鑫(左四)合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣精品獎今(26)日下午在台北表演藝術中心舉行頒獎典禮，本屆得獎產品中資通訊產品占55.4%，其次為家用設備及五金建材類12.8%、交通器材類9.2%、機械及零組件類8.9%，整體趨勢顯示台灣企業正朝向智慧製造與健康科技等高附加價值領域發展，其中最高榮譽10座金質獎華碩電腦獲得兩座。貿協董事長黃志芳指出，他近期帶團訪問歐洲大企業，華碩高階也隨團，主人透露公司已經用了20多年華碩產品，國際社會就是透過台灣這些優質產品認識台灣。

今年許多精品獎得主透過整合AI與物聯網打造高效、精準與安全的產業應用，推動車載系統、智慧輕量移動、遠距醫療、智慧照護、協作型機器人及半導體檢測等，也反映出台灣產業在科技創新與永續發展上的多元布局。

另結合循環材料與節能設計的創新產品，也反映出台灣產業在科技創新與永續發展上的多元布局。大健康產業相關產品整合資通訊、精密製造、醫療照護，展現台灣企業的跨域整合能力。

▲評審團與金質獎得獎企業代表大合照。（圖／記者張佩芬攝）

今日由經濟部部長龔明鑫親自揭曉金銀質獎得主，入圍企業包含友達光電、華碩、群聯電子、美利達等知名公司，更邀請多位駐華使節共襄盛舉。

3典禮特別邀請曾赴大阪世博TECH WORLD台灣館演出的「舞鈴劇團」，帶來融合科技、文化與藝術的《島嶼之光》與《超越顛峰》，不僅展現台灣文化特色，也象徵台灣精品獲獎企業追求創新與卓越的精神。

▲「舞鈴劇團」融合科技、文化與藝術的《島嶼之光》與《超越顛峰》演出非常精彩。（圖／記者張佩芬攝）

台灣精品獎象徵產業創新競爭力、被譽為產業界奧斯卡獎的台灣精品獎由經濟部委託外貿協會辦理。獲獎產品都是通過各類領域專家，從研發、設計、品質、行銷四個面向嚴選出來，並以「創新價值」為標竿。獲獎產品不僅展現台灣產業的頂尖實力，更是外貿協會執行「提升台灣產業國際形象計畫」的最佳代言人，打造台灣產業為享譽全球的品牌，將臺灣產品行銷全世界。

今年獲得金質獎的包括：華碩電腦ASUS Zenbook A14筆記型電腦、華碩電腦ASUS ProArt Display 8K專業螢幕、致茂電子2D/3D晶圓量測系統、台灣永光化學Everzol CS 系列棉用大地色系反應性染料、大銀微系統多維度定位平台、群聯電子新世代6奈米AI運算型SSD儲存控制晶片、東元電機智能匯集-仿生機器人關節電機模組、聯合骨科器材聯合康膝人工膝關節系統(混層燒結型)、雃博公司智慧IOT全時壓傷照護減壓氣墊床系統、創茂生技智世代全自動16通道多標的核酸檢測分析系統。