國票金爭奪戰！公股陣營全力迎戰　臺灣菸酒加入買股行列

▲國票金外觀照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國票金（2889）將於明（2026）年進行董事改選，旺旺集團、耐斯，以及公股三方勢力競相增加持股，公股中除公股銀行全力加碼外，連臺灣菸酒今（26日）公告加入戰局，公告自10月28日至11月26日買進2萬張國票金持股，根據市場消息指出，公股陣營持有國票金股權已有20%左右，力拚董事席次過半企圖心強烈。

目前國票金九席董事、四席獨董，共計十三席董事，現有股東席資中，旺旺集團占有二席董事、二席獨董，而領航集團、美麗華分別占有二席董事、一席董事，亦是支持旺旺集團，而耐斯集團占有二席董事、一席獨董，官股亦是占有二席董事、一席獨董，

為了鞏固國票金經營權，今年7月財政部已下達通知公股行庫進場加碼國票金，泛公股行庫總持股不低於本屆董事改選時為準，公股銀行下半年起大買國票金，包括兆豐金、台企銀、土銀、台銀、合庫、彰銀、第一金全力進場大買，總計買進國票金逾23萬張持股，現在連臺灣菸酒加入買股行列，顯見官股決心。

根據臺灣菸酒公司公告，自10月28日起至11日26日為止，買進2萬張，持股比率0.55%，每單位取得價格為15.95元，交易總金額約3.19億元。

旺旺、耐斯國票金兩大民股不和，台鋼集團、林鴻南、三發集團也加入這次國票金經營權之爭，也讓國票金經營權之爭情勢更為詭譎。

