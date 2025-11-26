兆豐金深耕企業永續創新猷　獲TCSA肯定

▲兆豐金控榮獲2025年TCSA「永續綜合績效獎-台灣前十大永續典範企業」、「永續報告書獎-白金級」，由總經理張傳章(右)代表受獎。（圖／兆豐金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

兆豐金控深耕企業永續，連續3年榮獲TCSA台灣企業永續獎並首次躋進「永續綜合績效獎-台灣前十大永續典範企業」，亦連續4年獲選「永續報告書獎-白金級」，今（26）日由總經理張傳章代表出席頒獎典禮。

張傳章指出，兆豐金控串聯內外部合作夥伴及資源，建立集團ESG文化，提供優於法令之員工福利，每年舉辦ESG教育訓練並補助鼓勵同仁取得永續金融證照。兆豐金控亦自2023年起擔任金融監督管理委員會「永續金融先行者聯盟-跨部門諮詢工作群」召集人，2025年舉辦節能服務業及地熱投融資研討會，協助金融業瞭解與支持前瞻經濟活動技術產業發展，積極扮演政府、產業及同業之間的溝通橋樑，以期建立永續金融生態圈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兆豐金集團力挺政府淨零排放政策，旗下兆豐銀行也致力於提供風電及綠能業者最優質的融資服務，身為台灣離岸風電領域公股銀行的領頭羊，參與多項大型專案的聯貸案，包括主辦或共同主辦「沃旭大彰化西南」、「渢妙」等離岸風場的融資案，目前兆豐銀行離岸風電相關產業融資餘額已超過新台幣百億元；此外，透過多元管道與客戶議合，同步協助高碳排投融資客戶訂定2050年前之淨零排放目標。

另一方面，因應國內金融詐騙事件頻傳，兆豐金控領先同業推出各項打詐創新作為，如首開先例「停止非實名制社群廣告」、推出「台幣臨櫃 T+2 延後交易猶豫期」反詐新服務等，減少客戶因衝動匯款造成的財產損失。2025年銀行與證券已辦理超過千場防詐宣導活動，協助客戶攔阻詐騙案件，守護民眾財產安全。至2025年6 月底止，成功攔阻件數171 件， 阻詐金額約2.45 億元。

