台灣精品獎以AI與永續領航全球　10件金質獎、179家企業展現創新力量

▲「台灣精品獎」頒獎典禮，經濟部長龔明鑫現場致詞。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部今(26)日下午在台北表演藝術中心球劇場舉行本(第34)屆「台灣精品獎」頒獎典禮，由經濟部龔明鑫部長親自揭曉本屆台灣精品金、銀質獎得主，共30件產品脫穎而出，再次證明台灣產業在全球激烈競爭中仍展現強大創新與設計實力。

今年共有179家企業、336件產品榮獲台灣精品獎殊榮；其中，10件產品勇奪「金質獎」最高榮譽、20件奪得「銀質獎」。要獲得此榮耀，產品必須通過來自美國、德國、日本等國際評審的嚴格審核，層層把關才能脫穎而出，堪稱台灣產業界的「創新奧斯卡」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貿協董事長黃志芳於台灣精品獎頒獎典禮致詞。(圖／貿協提供)

最高榮譽的金質獎最終由大銀微系統、東元電機、致茂電子、創茂生技、雃博、群聯電子、華碩電腦、台灣永光化學、聯合骨科器材等9家企業的10件產品獲得，其中華碩勇奪兩項。

經濟部指出，本屆獲獎產品充分展現台灣產業三大發展趨勢：首先，企業積極導入人工智慧技術，符合政府推動「AI驅動百工百業」的政策方向，透過AI應用深化製造、醫療、生活與休閒等多元場域，加速營運效率與服務創新。

其次，永續節能產品比例明顯提升，在全球邁向2050淨零排放目標的潮流下，台灣企業展現高度行動力與前瞻布局。第三，許多得獎產品突破傳統框架，融合ICT技術、智慧醫療與軟硬整合等跨領域能力，不僅提高產品附加價值，也開拓出具國際競爭力的新興市場商機。

龔部長致詞時表示，創新是企業維持國際競爭力及永續發展的關鍵，「台灣精品獎」每件獲獎產品都凝聚台灣企業的智慧結晶、創新技術與設計能量，正是政府以AI推動產業轉型的最佳實踐。

▲經濟部部長龔明鑫(前排中)、貿協董事長黃志芳(前排右7)、貿易署署長劉威亷(前排左7)、國內外評審委員與金質獎獲獎企業合影。(圖／貿協提供)

龔部長也指出，儘管當前全球局勢挑戰重重，經濟部將持續傾聽產業聲音，提供政策及資源支持，與產業界共同打造台灣成長的下一波動能。

承辦單位外貿協會董事長黃志芳致詞時表示，台灣精品獎被譽為「產業界的奧斯卡」，34年來孕育無數隱形冠軍，成為全球供應鏈的重要力量，形成另一座護國神山。他強調全球是透過高品質的台灣產品認識台灣，未來貿協將以「Team Taiwan」帶領企業前進全球指標展會，擴大國際能見度，協助品牌持續在全球市場發光。

他並與所有得獎者互勉，科技來自人性，勿忘初衷-我們所做的一切，都是為了讓人類的生活更美好、更有意義；而追求完美是一條永無止境的道路，這正是台灣精品的精神。每件產品都是臺灣的故事與驕傲，獲獎只是起點，已受經濟部委託規畫明年度推廣活動，讓世界看見台灣的精彩。

評審委員代表Gordon Bruce表示，台灣精品選拔極具挑戰，需要卓越的團隊合作與多面向的整合能力。就如同台灣精品選拔評審團來自研發、品質、行銷及設計四大專業背景的專家學者，在評選過程中，評審團隊間的相互啟發，展現出整合思維，以及團隊合作。在此鼓勵企業發揮多重角色協作，共同追求卓越與全球競爭力，以好奇心與尊重拓展視野，攜手邁向成功。

▲經濟部部長龔明鑫(前排右3)、貿協董事長黃志芳(前排左3)、貿易署署長劉威亷(前排右2)、貿協副秘書長周秀隆(前排左2)、國內外評審委員與第34屆台灣精品獲獎企業合影。(圖／貿協提供)

經濟部將運用展覽行銷、消費者體驗活動、數位行銷、媒體廣宣等多元推廣策略，持續強化台灣精品的國際辨識度，提升台灣產業在全球市場的形象與競爭力。同時，透過台灣精品獎選拔，激勵台灣企業以研發、設計、品質、行銷四大面向追求卓越，實踐「讓世界看見臺灣」的目標。

第34屆台灣精品獎得獎名單，可查詢台灣精品網站：。