ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣精品獎以AI與永續領航全球　10件金質獎、179家企業展現創新力量

▲「台灣精品獎」頒獎典禮，經濟部長龔明鑫現場致詞。（圖／貿協提供）

▲「台灣精品獎」頒獎典禮，經濟部長龔明鑫現場致詞。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部今(26)日下午在台北表演藝術中心球劇場舉行本(第34)屆「台灣精品獎」頒獎典禮，由經濟部龔明鑫部長親自揭曉本屆台灣精品金、銀質獎得主，共30件產品脫穎而出，再次證明台灣產業在全球激烈競爭中仍展現強大創新與設計實力。

今年共有179家企業、336件產品榮獲台灣精品獎殊榮；其中，10件產品勇奪「金質獎」最高榮譽、20件奪得「銀質獎」。要獲得此榮耀，產品必須通過來自美國、德國、日本等國際評審的嚴格審核，層層把關才能脫穎而出，堪稱台灣產業界的「創新奧斯卡」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貿協董事長黃志芳於台灣精品獎頒獎典禮致詞。(圖／貿協提供)

▲貿協董事長黃志芳於台灣精品獎頒獎典禮致詞。(圖／貿協提供)

最高榮譽的金質獎最終由大銀微系統、東元電機、致茂電子、創茂生技、雃博、群聯電子、華碩電腦、台灣永光化學、聯合骨科器材等9家企業的10件產品獲得，其中華碩勇奪兩項。

經濟部指出，本屆獲獎產品充分展現台灣產業三大發展趨勢：首先，企業積極導入人工智慧技術，符合政府推動「AI驅動百工百業」的政策方向，透過AI應用深化製造、醫療、生活與休閒等多元場域，加速營運效率與服務創新。

其次，永續節能產品比例明顯提升，在全球邁向2050淨零排放目標的潮流下，台灣企業展現高度行動力與前瞻布局。第三，許多得獎產品突破傳統框架，融合ICT技術、智慧醫療與軟硬整合等跨領域能力，不僅提高產品附加價值，也開拓出具國際競爭力的新興市場商機。

龔部長致詞時表示，創新是企業維持國際競爭力及永續發展的關鍵，「台灣精品獎」每件獲獎產品都凝聚台灣企業的智慧結晶、創新技術與設計能量，正是政府以AI推動產業轉型的最佳實踐。

▲經濟部部長龔明鑫(前排中)、貿協董事長黃志芳(前排右7)、貿易署署長劉威亷(前排左7)、國內外評審委員與金質獎獲獎企業合影。(圖／貿協提供)

▲經濟部部長龔明鑫(前排中)、貿協董事長黃志芳(前排右7)、貿易署署長劉威亷(前排左7)、國內外評審委員與金質獎獲獎企業合影。(圖／貿協提供)

龔部長也指出，儘管當前全球局勢挑戰重重，經濟部將持續傾聽產業聲音，提供政策及資源支持，與產業界共同打造台灣成長的下一波動能。

承辦單位外貿協會董事長黃志芳致詞時表示，台灣精品獎被譽為「產業界的奧斯卡」，34年來孕育無數隱形冠軍，成為全球供應鏈的重要力量，形成另一座護國神山。他強調全球是透過高品質的台灣產品認識台灣，未來貿協將以「Team Taiwan」帶領企業前進全球指標展會，擴大國際能見度，協助品牌持續在全球市場發光。

他並與所有得獎者互勉，科技來自人性，勿忘初衷-我們所做的一切，都是為了讓人類的生活更美好、更有意義；而追求完美是一條永無止境的道路，這正是台灣精品的精神。每件產品都是臺灣的故事與驕傲，獲獎只是起點，已受經濟部委託規畫明年度推廣活動，讓世界看見台灣的精彩。

評審委員代表Gordon Bruce表示，台灣精品選拔極具挑戰，需要卓越的團隊合作與多面向的整合能力。就如同台灣精品選拔評審團來自研發、品質、行銷及設計四大專業背景的專家學者，在評選過程中，評審團隊間的相互啟發，展現出整合思維，以及團隊合作。在此鼓勵企業發揮多重角色協作，共同追求卓越與全球競爭力，以好奇心與尊重拓展視野，攜手邁向成功。

▲經濟部部長龔明鑫(前排右3)、貿協董事長黃志芳(前排左3)、貿易署署長劉威亷(前排右2)、國內外評審委員與第34屆台灣精品獲獎企業合影。(圖／貿協提供)

▲經濟部部長龔明鑫(前排右3)、貿協董事長黃志芳(前排左3)、貿易署署長劉威亷(前排右2)、貿協副秘書長周秀隆(前排左2)、國內外評審委員與第34屆台灣精品獲獎企業合影。(圖／貿協提供)

經濟部將運用展覽行銷、消費者體驗活動、數位行銷、媒體廣宣等多元推廣策略，持續強化台灣精品的國際辨識度，提升台灣產業在全球市場的形象與競爭力。同時，透過台灣精品獎選拔，激勵台灣企業以研發、設計、品質、行銷四大面向追求卓越，實踐「讓世界看見臺灣」的目標。

第34屆台灣精品獎得獎名單，可查詢台灣精品網站：。

關鍵字： 台灣精品獎AI與永續10件金質獎179家企業創新力量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

推薦閱讀

中國瑞幸咖啡傳12月插旗台灣　經濟部：沒有核准來台投資

中國瑞幸咖啡傳12月插旗台灣　經濟部：沒有核准來台投資

傳中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台，且首家門市據點也已選定，惟經濟部澄清並沒有核准中國瑞幸咖啡來台投資。

2025-11-26 15:55
Meta採用Google TPU晶片　4檔「發哥概念」ETF沾光

Meta採用Google TPU晶片　4檔「發哥概念」ETF沾光

外電報導，Meta未來推出資料中心可能大規模導入Google的TPU晶片，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，激勵台灣Google供應鏈。聯發科（2454）被視主要受惠對象，今（26）日開盤直衝漲停，觀察以聯發科為成分股的台股主題型ETF，其中權重超過10%的有中信關鍵半導體（00891）、新光臺灣半導體30（00904）、富邦旗艦50（009802）、野村臺灣新科技50（00935）等四檔為主。

2025-11-26 14:09
無人機500億採購登場！軍工股雷虎、中光電飛起來　9檔齊刷漲停

無人機500億採購登場！軍工股雷虎、中光電飛起來　9檔齊刷漲停

軍用無人機採購案啟動，國防部軍備局訂今（27）日召開徵商、規格說明會，航太軍工相關類股包含亞航（2630）、漢翔（2634）、邑錡（7402）、雷虎（8033）、中光電（5371）、晟田（4541），工業電腦攸泰科技（6928）、事欣科（4916），以及龍德造船（6753）等九檔，齊刷一排漲停。

2025-11-26 11:55
台積電告羅唯仁　經長龔明鑫：工研院已啟動撤銷院士流程

台積電告羅唯仁　經長龔明鑫：工研院已啟動撤銷院士流程

台積電25日正式對前資深副總羅唯仁提告，外界關注是否將依《國家安全法》處置。經濟部長龔明鑫今（26）日受訪時表示，整起事件目前分為兩個層次，涉及國安法部份已由高檢署主動介入調查；另一部分則屬於台積電有關營業秘密的部分，若需要政府協助，經濟部都會盡力配合。

2025-11-26 14:45
「小台積」0052今恢復交易爆逾13萬張大量　躍居成交王

「小台積」0052今恢復交易爆逾13萬張大量　躍居成交王

有「小台積」之稱的富邦科技（0052）完成「一拆七」股票分割，於今（26）日以35.04元重新恢復上市，由於分割之後，一張投資成本不用到4萬元，吸引小資族群進場，開盤50分鐘，成交量爆13萬張，成為上市成交王，股價反映台積電（2330）上攻，最高來到35.4元，漲幅逼近1%。

2025-11-26 09:54
國票金爭奪戰！公股陣營全力迎戰　臺灣菸酒加入買股行列

國票金爭奪戰！公股陣營全力迎戰　臺灣菸酒加入買股行列

國票金（2889）將於明（2026）年進行董事改選，旺旺集團、耐斯，以及公股三方勢力競相增加持股，公股中除公股銀行全力加碼外，連臺灣菸酒今（26日）公告加入戰局，公告自10月28日至11月26日買進2萬張國票金持股，根據市場消息指出，公股陣營持有國票金股權已有20%左右，力拚董事席次過半企圖心強烈。

2025-11-26 17:10
Google概念股！ 聯發科衝漲停　一掃跌至14個月低點陰霾

Google概念股！ 聯發科衝漲停　一掃跌至14個月低點陰霾

市場關注Google自研張量處理器（TPU）在人工智慧（AI）晶片領域的崛起，激勵與Google在特殊應用IC（ASIC）合作的聯發科（2454）今（26）日早盤即攻上漲停價，暫揮別上周才創下14個月低點的陰霾。

2025-11-26 10:43
記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

PCB銅箔供應商金居（8358）、記憶體模組廠商丞（8277）兩檔個股於今（26）日起至12月9日為止，被列入處置股，商丞應聲打落8.33元跌停價，金居則是拉回跌至220元、跌幅3.93%。

2025-11-26 10:35
AI霸主遭Google挑戰　輝達反擊「技術仍領先業界一代」

AI霸主遭Google挑戰　輝達反擊「技術仍領先業界一代」

針對外界關注 Google 自研 AI 晶片崛起、可能動搖其在 AI 基礎設施市場主導地位的疑慮，輝達周二罕見在 X 平台發文強調，自家技術仍「領先業界一代」，且其平台是目前唯一能支援所有主流 AI 模型、可涵蓋所有運算場景的解決方案。

2025-11-26 10:35
5檔主動式台股ETF受益人41.4萬人創高　4檔搶募進場

5檔主動式台股ETF受益人41.4萬人創高　4檔搶募進場

無懼大盤大跌大漲劇烈震盪，主動式台股ETF人氣持續暢旺。根據集保戶股權分散11月21日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF受益人全數創高，整體受益人數上周增加3.08萬人，統計總人數來到41萬4612人，已連續第6周創下歷史新高，挾帶著近9%年化配息率光環的主動群益台灣強棒(00982A)受益人周增1.5萬人奪下最佳人氣王。

2025-11-26 12:19

讀者迴響

熱門新聞

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

台積電拖1個月才告羅唯仁　財經網紅揭原因

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

台積電「明日之星」曝光！　最年輕副總領頭甩三星

張忠謀、魏哲家最大難題！　台積電接班水很深

分期買iPhone「害房貸少100萬？」　理財達人揭真相

台積電正式提告！　控前資深副總羅唯仁洩密

「小台積」富邦0052完成1拆7　明恢復交易掛牌價35.04元

官股偷存00929！庫存突破108萬張！

慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

美股開盤　輝達一度暴跌6%

台積電告羅唯仁！陸行之痛批「大叛徒」　劉佩真喊挑戰矽盾韌性

近7成上班族拉低平均！年薪中位數54.6萬元　金融業破百萬奪冠

中國瑞幸咖啡傳12月插旗台灣　經濟部：沒有核准來台投資

00929受益人數全級距回溫

發票開獎更新雲端APP！他驚見工程師「私密日記」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366