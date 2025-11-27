ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

Google「挑戰輝達」搶走客戶大訂單　1公司反成最大贏家

▲Google傳正在Meta協商晶片交易，這項交易若順利完成，將對輝達的市場影響力帶來挑戰。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

Google母公司Alphabet近期股價再創新高，推動人工智慧（AI）市場重新洗牌，甚至傳出Google將從輝達手上搶走Meta訂單。分析師指出，一旦Google跟Meta交易達成，博通將成為最大贏家，原因是博通既是Google的晶片合作夥伴，也是Meta的重要供應商。

綜合外媒報導，Google傳出目前正在跟Meta協商晶片交易，Meta計畫斥資數十億美元，在旗下資料中心全面部署Google自研的AI晶片TPU（張量處理單元），預計最快於2027年完成。值得注意的是，Meta也是輝達的主要客戶之一，這項交易若順利完成，將對輝達的市場影響力帶來挑戰。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師指出，隨著Google和Meta在晶片交易上達成協議，博通有望從中顯著受益，作為Google首選的定制晶片合作夥伴以及Meta的供應商，將成為最大的贏家。

Alphabet和博通的股價近期也分別創下歷史新高，Alphabet近一個月大漲超過24%，市值逼近4兆美元，至於博通今年股價累計上漲近70%，成為標普500指數中今年表現最佳的股票之一，相較之下，輝達、超微等熱門AI公司近期股價則表現疲軟，顯示AI晶片市場的格局正悄然改變。

