快訊／台積電漲15元至1455　台股開盤大漲逾200點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股26日在感恩節假期前夕以全面收漲作收，台股今（27日）上漲107.70點、27517.24點開出，漲勢持續，上漲207點來到27617點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1450元，漲幅0.69％，後再走高至1455元；鴻海（2317）上漲2元至229元；聯發科（2454）上漲60元至1360元；廣達（2382）下跌0.5元來到279元；長榮（2603）上漲1元至183元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲314.67點或0.67％，收在47427.12點；標準普爾500指數上漲46.73點或0.69％，收6812.61點；那斯達克指數上漲189.1點或0.82％，收在23214.69點；費城半導體指數上漲185.28點或2.76％，收6899.46點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47427.12
|▲314.67
|▲0.67%
|S&P500
|6812.61
|▲46.73
|▲0.69%
|NASDAQ
|23214.69
|▲189.1
|▲0.82%
|費城半導體指數
|6899.46
|▲185.28
|▲2.76%
資料來源：證交所
