英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電（2330）日前正式對前資深副總羅唯仁提出告訴，指其掌握的敏感資料可能流向新東家英特爾，引發國際半導體圈高度關注。對此，英特爾執行長陳立武最新在內部信中首次公開點名羅唯仁，強調相關指控「毫無根據」，公司完全支持他的加入。

根據外媒wccftech報導，陳立武表示，依英特爾目前掌握的資訊，「我們認為針對羅唯仁的指控毫無實質依據，他持續獲得公司的完全支持。」他並強調，英特爾內部有嚴格政策與控管程序，明確禁止使用或移轉任何第三方的機密資訊或智慧財產。

羅唯仁在今年自台積電退休前，長年負責先進製程與技術策略，被視為台積電研發體系的重要人物。此前他曾在英特爾工作 18 年，主導晶圓製程技術研發，之後轉往台積電擔任要職。台積電認為，他接觸到的機密若外流，恐讓競爭對手取得不當優勢，因此對其提起訴訟。

英特爾則強調，兩家公司在技術路線上本就存在明顯差異，包括英特爾採用 PowerVia、RibbonFET 架構，以及搶先導入 High-NA EUV 等。外界分析，即便羅唯仁加入，真正能為英特爾帶來的更可能是供應鏈管理、客戶需求面洞察，而非台積電機密技術本身。

目前台灣檢方已介入了解情況，台積電亦啟動內部調查，但雙方均未透露進一步細節。隨台積電 2 奈米、Intel 18A 等先進製程競賽持續升溫，此案被視為產業鏈高度敏感的「高風險事件」，後續發展仍將牽動全球半導體布局。