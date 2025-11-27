軍工航太股僅1天慶祝行情　10檔「短多下車」開高翻黑下挫

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

總統賴清德大動作提出1.25兆元的追加國防預算，雖激勵今（27）日航太軍工族群開盤延續昨日強勢格局，惟短多下車，股價也跟著拉回，呈現一天行情，工業電腦攸泰科技（6928）跳空漲停以59.5元開出再翻黑，雷虎（8033）、漢翔（2634）、長榮航太（2645）、亞航（2630）、中光電（5371）、龍德造船（6753）、寶一（8222）、晟田（4541）、事欣科（4916）等個股均以紅盤開出隨即連袂翻黑走跌。

賴清德正式宣布啟動「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別採購計畫，將在2026年至2033年投入1兆2500億元，用於建構投入台灣之盾、分層防禦、高度感知的攔截系統，引進高科技與人工智慧，提升國防自主壯大國防產業。

台灣大幅提高台灣的國防預算，預定明年國防支出將達到國內生產毛額（GDP）的3.3%，並承諾在2030年前提高到5%，這也是台灣近期最大規模的軍事投資。

提高國防預算利多消息，軍工航太股延續昨天漲勢，工業電腦攸泰科技攻勢最為凌厲，以59.5元漲停價位開出，獲利了結賣壓出籠，股價直線下滑，跌到盤下翻黑，無人機指標股雷虎走勢類似，早盤開高上攻151.5元，追價買盤無力，股價跟著翻黑。