合庫金股利維持穩健　總座：Fed降息有助於穩定金融環境

記者巫彩蓮／台北報導

合庫金控（5880）今（27）召開線上法人說明會，對於股利政策方向，合庫金表示，近三年股利每股發放都有1元水準，而現金股息都超過0.5元，未來會考量主管機關對資本規範、子公司拓展業務需求，以及子公司盈餘上繳等因素，提出符合股東期待穩健股利政策。

合庫金總經理蘇佐政指出，關稅衝擊對全球經濟的影響已較預期緩和，加上美國聯準會今年下半年重啟降息循環及宣布自12月起暫停資產負債表縮表計畫，有助於經濟與金融環境之穩定。依國際貨幣基金組織(IMF) 於10月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率上調至3.2%，明年經濟成長率則維持3.1%，保持穩健。

合庫金控公布第三季財報，合併稅後淨利為162.41億元，較去年同期增加0.09%，每股盈餘1.03元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.11%及0.41%，累計至10月自結合併稅後淨利為180.12億元，年增率2.35%。

獲利主體仍來自於核心子公司合庫銀行，稅後淨利較去年同期成長3.07%，全行總放款餘額及總存款餘額亦分別成長6.34%及5.65%，動能穩健成長；因持續優化資產品質，與去年同期相比，逾放比率下降0.01個百分點，備抵呆帳覆蓋率提升5.72個百分點，而資本適足率及第一類資本比率均符合金管會訂定D-SIBs 114年底內部管理標準要求。

