英特爾重回蘋果供應鏈大漲10%！　郭明錤：合作M系列晶片代工

天風國際證券分析師郭明錤28日於社群平台X撰文指出，英特爾（Intel）最快可望在2027年開始交付蘋果（Apple）的低端M系列晶片，重新獲得晶片供應合約，Intel股價大漲10%。

Intel在美股28日以上漲3.75美元或10.19%、40.56美元作收，創10月29日以來收盤新高。

Apple長期與台積電（2330）緊密合作，但郭明錤指出，Apple最低階M處理器的訂單數量少，故對台積電的基本面與未來數年的領先優勢完全沒任何影響，不過，此訂單對Apple與Intel的宣示與趨勢意義重大。

郭明錤說，對Apple而言，除高度支持川普政府極力宣揚的「美國製造」政策外，雖可見未來仍需高度依賴台積電的先進製程，但仍須找到第二供應商以符合供應鏈管理所需。

其次對Intel而言，取得Apple先進製程訂單的意義，遠遠高於此訂單對營收與利潤的實際貢獻，雖Intel在未來數年仍無法與台積電競爭，但這意味著晶圓代工服務部門（IFS）最壞將過，未來14A或更先進的製程，或將取得更多Apple與其他一線客戶的訂單，長期展望轉正向。

郭明錤表示，Apple正研究在 2027 年起讓Intel代工部分 M 系列晶片，作為供應鏈多元化策略的一部分，傳Apple已與Intel簽署保密協定。

Apple的規劃是，讓英特爾採用18AP先進制程，最快在2027年第2至第3季度開始出貨其入門級M系列處理器，但實際時間仍取決於拿到1.0/1.1版本工藝設計套件後的研發進展。