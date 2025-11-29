ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

TPU撼動GPU霸權　華爾街分析師：輝達仍是「AI教父」

▲▼NVIDIA輝達台灣分公司位在北市內湖。（圖／路透）

▲輝達（NVIDIA)。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

市場認為Google的人工智慧（AI）晶片張量處理器（TPU）挑戰輝達（NVIDIA）圖形處理器（GPU）地位，但華爾街投行Wedbush Securities董事總經理、科技研究主管Dan Ives認為，質疑輝達主導地位都是「錯誤的舉動」，輝達仍然是無可爭議的「人工智慧教父」。

根據《Benzinga》報導，Ives在《Schwab Network》的「Watch List」節目中預測，目前的科技牛市仍具有強勁的勢頭，並將持續到2026年。

Ives宣稱人工智慧革命已牢牢紮根於輝達的增長之中。他直言不諱地表示「歸根結底，這是輝達的世界，其他人都只是在支付租金。」

Ives強調，儘管像Alphabet旗下的Google和Meta這樣的超大規模資料中心巨頭積極開發自己的晶片，但輝達仍然是無可爭議的「人工智慧教父」。

他強調了驚人的供需失衡，指出每生產一塊輝達晶片，就有12塊晶片的需求。

據報導，輝達的庫存已售罄至2026年，Ives認為，無論像AMD或Google的TPU項目等競爭對手取得了怎樣的進展，質疑輝達的主導地位都是「錯誤的舉動」。

Ives駁斥了市場對聯準會（Fed）利率路徑的擔憂，並將整體市場環境描述為「風險偏好型」。

他用一個生動的比喻來形容當前周期的持續時間，他說，如果人工智慧派對晚上9點開始，現在才晚上10點半，預計慶祝活動將持續到凌晨4點。

因此，他建議投資者做好準備，標普500指數將在未來幾周內達到7000點。

